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«Челси» — «Вильярреал»: Зиеш получил травму и был заменен

22:43
Хаким Зиеш. Фото Reuters
Хаким Зиеш. Фото Reuters
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В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

В концовке первого тайма полузащитник англичан Хаким Зиеш неудачно приземлился на руку и не смог продолжить встречу. Врачи команды дали марокканцу ингалятор, чтобы облегчить боль.

На 43-й минуте его заменил Кристиан Пулишич.

Счет — 1:0 в пользу «Челси», единственный гол на счету Зиеша на 27-й минуте.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Челси — Вильярреал

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Руслан Абушкин все материалы автора

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры