В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

В концовке первого тайма полузащитник англичан Хаким Зиеш неудачно приземлился на руку и не смог продолжить встречу. Врачи команды дали марокканцу ингалятор, чтобы облегчить боль.

На 43-й минуте его заменил Кристиан Пулишич.

Счет — 1:0 в пользу «Челси», единственный гол на счету Зиеша на 27-й минуте.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.