«Челси» — «Вильярреал»: Зиеш получил травму и был заменен
22:43
В эти минуты в Белфасте (Северная Ирландия) проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
В концовке первого тайма полузащитник англичан Хаким Зиеш неудачно приземлился на руку и не смог продолжить встречу. Врачи команды дали марокканцу ингалятор, чтобы облегчить боль.
На 43-й минуте его заменил Кристиан Пулишич.
Счет — 1:0 в пользу «Челси», единственный гол на счету Зиеша на 27-й минуте.
Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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