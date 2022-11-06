Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»

Константин Алексеев — о провале форварда в «Адане»

Артем Дзюба расторг контракт с турецкой «Аданой Демирспор», сообщает журналист Иван Карпов. Если бы это было не так, думается, турецкий клуб или сам футболист уже давно опровергли бы новость. Но молчание подтверждает: форвард покидает Адану.

С одной стороны, звучит дико, ведь он только два с половиной месяца назад после длительных поисков подписал соглашение. С другой — лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Карьера форварда в Турции катилась под гору. Гол и 87 минут на поле в дебютной встрече, затем 45 минут, 27, а в последних семи матчах всего 6 минут. При этом в двух последних турах Артему не нашлось места даже на скамейке запасных. И это притом что «Адану» еще в августе покинул главный конкурент Дзюбы — Марио Балотелли, ударный форвард «Аданы» в прошлом сезоне. Итальянец прилично отдавал и забивал, но не сошелся характером с главным тренером Винченцо Монтеллой.

Если исходить из стоимости футболистов на Transfermarkt, то дороже россиянина (4 миллиона евро) в турецком клубе только Оньекуру — 6. Судя по всему, герой ЧМ-2018 — самый высокооплачиваемый игрок команды с окладом 1,5 миллиона евро. По крайней мере, именно Артема назвал президент клуба Мурат Санджак, когда ему надо было показать, насколько тяжело финансово: «Продажами футболок не окупишь даже одну ногу Дзюбы».

Артем Дзюба. Фото ФК «Адана Демиспор» Фото ФК «Адана Демиспор»

Понятно, что ожидания были велики, и с реальностью они не пересеклись. Нападающий приехал растренированным, ведь вся его предсезонка — это пара недель в необязательном режиме с «Рубином». Остальное время Артем перебирал варианты продолжения карьеры в поисках подходящего. При этом, похоже, совершенно забыв посмотреть хотя бы пару матчей «Аданы» и узнать ее стиль. Иначе понял бы, что мяча в новой команде не дождется — юркие крайние форварды нацелены не на передачу, а на смещение в центр и удар. А темп игры «Демирспор» пытается так взвинчивать, что медлительный россиянин никуда не будет успевать. По стилю куда больше подошел бы «Фенербахче», но ведь там, по слухам, предлагали на 300 тысяч евро меньше...

Интересно, что сейчас именно финансовый фактор называют главной причиной расставания — «Адана» якобы не платила зарплату Дзюбе. Для Турции дело привычное. В любом случае эта глава в карьере форварда получилась позорной.

А ведь Дзюбе 34 года, и потерянные полгода — на вес золота. Сколько еще осталось Артему? Скорость с каждым месяцем будет только падать, так что пора спуститься с небес на землю. Да, в российской истории он второй по числу голов после Кержакова, а в сборной делит с Александром первую строчку. Да, по российским меркам был очень крут на довольно длительном отрезке, как бы хейтеры это ни отрицали, основываясь не на объективной картине, а на личных антипатиях. Но всему свое время. И трезво оценить свои возможности — тоже надо уметь. Скамейка в «Зените» и провал в «Адане» ясно показывают, что Дзюба уже не тот. Пришло время «Венеции» в серии Б, «Нижнего Новгорода», «Торпедо». А может, даже и «Рубина». Пусть в ФНЛ, но у любимого тренера, с постоянной практикой, статусом звезды и возможностью вернуть клуб в РПЛ. Можно стать героем, а это для Дзюбы крайне важно.

Летом я писал о казанском варианте больше в качестве шутки, понимая, что амбициозный Дзюба отвергнет даже теоретическую возможность пойти в первую лигу. Но в каждой шутке есть доля правды. И в Казани эти месяцы Артем вполне мог быть счастливее, чем в солнечной Адане.

Или мы рано списываем Дзюбу и он еще громыхнет на закате карьеры?