Оглушительный провал Дзюбы в Турции. Итальянцы не воспринимают российского форварда

Игорь Рабинер — о разрыве контракта нападающего с «Аданой Демирспор».

У Артема Дзюбы не бывает средне, обычно, ровно. Он футболист и человек крайностей. Или триумф, или провал. Тренер для него — или друг, или враг, «тренеришка».

В «Адана Демирспор» — оглушительный провал. Начал с гола в пустые ворота в первом матче. Вскоре Винченцо Монтелла понял, что Дзюба — не игрок основы. Через какое-то время осознал, что даже не игрок замены. А в последнее время — что даже не игрок заявки. И вот — разрыв контракта, даже не дожидаясь открытия зимнего трансферного окна.

При этом «Адана» делит третье-четвертое места, отставая на очко от идущего вторым «Галатасарая» и на три — от лидера, «Фенербахче». Когда у далеко не самой именитой команды Турции есть результат, а значит, и баланс, — какие могут быть вопросы к Монтелле? И с командной результативностью все в порядке — 24 мяча в 12 играх, третье место в лиге. Справляются как-то и без Дзюбы.

Мне, кстати, вспоминается, что Монтелла когда-то стал невольным соавтором чемпионства... «Спартака». Когда у Дмитрия Аленичева летом 2016 года возник вариант с приобретением Фернандо, тогдашний главный тренер красно-белых позвонил посоветоваться своему бывшему партнёру по «Роме» Монтелле, который в предыдущем сезоне тренировал бразильца в «Сампдории». Монтелла подтвердил мнение Аленичева, что брать надо однозначно и денег не жалеть. Аленичев убедил Федуна, что 12 миллионов евро за Фернандо выложить необходимо, и он нужнее команде, чем Лассана Диарра. И никто об этом точно не пожалел.

Монтелла в футболе понимает — что бы мы однажды по этому поводу от Артема ни услышали (помните, как он говорил, что «Манчини вообще не тренер»?). Просто Дзюба ему ничего не доказал. И пусть лучший снайпер команды забил пять мячей, но в «Адане» голы примерно поровну распределяются между всей группой атаки. Все яйца не складываются в одну корзину, как в командах Дзюбы случается регулярно.

Артем Дзюба в «Адане Демирспор». Фото ФК «Адана Демиспор» Фото ФК «Адана Демиспор»

А еще у него вообще с итальянскими тренерами не складывалось — Фабио Капелло, поклонник строгой дисциплины и нелюбитель юмора среди игроков, быстро убрал шебутного форварда. За ним последовали Манчини, от которого Дзюба посреди «скамеечного» сезона сбежал в Тулу и правильно сделал (иначе не было бы никакого ЧМ-2018) и теперь вот Монтелла. Дзюба vs тренеры-итальянцы — 0:3.

Дзюбе — 34. Конец карьеры уже маячит. Англия, о которой он столько говорил, осталась в прожектах. После «Аданы», скорее всего, какой-либо другой заграницы не будет тоже. Даже Черчесову в «Ференцвароше» он вряд ли пригодится — как минимум потому, что на него скромного бюджета венгерского клуба не хватит, а сильно прогибаться по финансам Дзюба вряд ли станет. А на деньги от побед в ЛЕ венгры, думаю, предпочтут купить кого-то помоложе и поликвиднее.

Но не стал бы исключать, что в России он еще себя здорово проявит. Если сработается с тренером, и тот найдет кнопки, чтобы его мотивировать. И учитывая упавший уровень чемпионата России.

Не думаю, что Дзюба уже сказал в футболе свое последнее слово. Чутье подсказывает, что после провала в «Адане» он еще пошумит. Вопрос — где и как.

Считаю, интересный для Артема вариант — «Торпедо». Тут любопытен сюжет, как они сработаются с Талалаевым. Андрею форвард позарез нужен. Но у него все игроки должны быть в классной физической готовности. От Дзюбы сейчас этого ждать сложно.

А какой вопрос уже точно закрыт после продления контракта РФС с Валерием Карпиным до лета 2024 года — вызов в сборную. Так у него и не получится обогнать Александра Кержакова и стать единоличным лучшим снайпером национальной команды. У обоих останется по тридцатнику.

А в «Клубе 100 российских бомбардиров» Кержаков с 233 голами идет первым, и Дзюбе до него — еще 16.

Догонит?