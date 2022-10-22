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«А вы говорили, что Дзюба — легенда». Турки разочарованы российским форвардом, клуб вынужден повышать цены на билеты

Марк Бессонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демиспор»
Почему Артем не играет.

Карьера Дзюбы в Турции складывается весьма скверно. Форвард здорово начал, забив в дебютном матче за «Адана Демирспор». Но вот прошло два месяца, а тот гол так и остается единственным результативным баллом Артема в футболке нового клуба. В последний раз в основе наш легионер появлялся еще в августе, а в четырех из последних пяти матчей в Суперлиге вообще не выходил на поле (за это время сыграл всего 6 минут).

Такой расклад может показаться странным для людей, поверхностно следящих за турецким первенством. Неужели Дзюба настолько плох? И почему после ухода Балотелли он стал играть меньше, а не наоборот? Есть одна железная причина и две теории.

Артем Дзюба. Фото ФК «Адана Демиспор»
Артем Дзюба.
ФК «Адана Демиспор»

Причина

Тут все лежит на поверхности: Дзюба не играет, потому что не вписывается в концепцию главного тренера. После ухода Марио Балотелли Винченцо Монтелла сохранил схему 4-2-3-1, но поменял настройки. Теперь на острие атаки вместо пробивного нападающего он предпочитает использовать подвижного техничного игрока с функциями «ложной девятки». С сентября в этой роли выступает 30-летний атакующий полузащитник Эмре Акбаба. Примечательно, что он еще ни разу не забил и не сделал результативную передачу в этом сезоне, но тренер все равно ставит его в основу — слишком хорош без мяча и при игре в подыгрыше.

«Адана Демирспор» имеет, пожалуй, самую легковесную и мобильную атаку во всей Суперлиге. Время от времени Монтелла все же выпускает в атаку классического форварда, но Дзюба при этом остается на скамейке запасных — выходит более подвижный Бритт Ассомбалонга или норвежский новичок Гульдбрандсен.

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То, что Артем не вписывается в стиль команды, подчеркивает и статистика. «Адана» — на девятом месте по владению мячом, на первом по числу голов после контратак и на предпоследнем по количеству навесов. Логично, что возрастной габаритный Дзюба в этот рисунок не вписывается. Вот что говорил в интервью «РБ Спорт» турецкий журналист издания Goal Самет Чайир:

«Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически не готов. Допускаю, что через какое-то время он может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки. Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет».

К самому Монтелле претензий быть не может. После 10 матчей «Адана» идет на первом месте в чемпионате с отрывом в одно очко от «Фенербахче» и «Истанбула» (правда, у конкурентов по игре в запасе). Да и с забитыми мячами у команды все в порядке — 21 гол, больше забил только «Фенербахче».

Артем Дзюба. Фото ФК «Адана Демиспор»
Артем Дзюба.
ФК «Адана Демиспор»

Теория № 1

Сложно говорить что-то однозначное касательно формы футболиста, когда не наблюдаешь за его тренировками на регулярной основе. Потому мы отнесем эту причину в разряд теорий и будем опираться на мнения людей, которые либо хорошо знают Дзюбу, либо пристально следят за турецким футболом.

Так вот, есть мнение, что Дзюба находится в плохих физических кондициях. Эту тему упомянул и Чайир, и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов, в интервью Sports.ru назвавший Артема «тяжелым, медленным и грузным».

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«В свое время он выжал очень многое из своих возможностей, но в какой-то момент перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели, — говорил в начале октября в интервью Sport24 Геннадий Орлов. — Практика в спорте и футболе показывает — становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень. Его мобильность на поле и объемы пробегаемой дистанции начали сокращаться. В современном футболе нужно, чтобы игрок держал темп все девяносто минут».

Артем Дзюба. Фото ФК «Адана Демиспор»
Артем Дзюба.
ФК «Адана Демиспор»

Теория № 2

Вторая теория связана с финансами. По разным данным, Дзюба получает в «Адана Демирспор» от 1,5 до 1,8 миллиона евро за сезон. Это самая большая зарплата в команде (примерно столько же получает лидер Юнес Бельханда), и, понятное дело, платить такие деньги запасному совсем неразумно. Недавно намекнул на это президент клуба Мурат Санджак:

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены на билеты, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу, а повышу их. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год».

27&nbsp;августа. &laquo;Адана Демирспор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Умраниеспор&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Артем Дзюба в&nbsp;игре. «Он был бесполезен». Что думают в Турции об игре Дзюбы

Очевидно, что «Адана Демирспор» не может себе позволить разбрасывать миллионы евро на зарплаты игрокам скамейки. А если наложить это на несоответствие Дзюбы требованиям главного тренера, можно предположить, что клуб заинтересован в расставании с ветераном. Контракт Дзюбы составлен по схеме 1+1, но не факт, что он доиграет тут даже до конца сезона. Во всяком случае в последнее время регулярно появляются слухи о том, что Артем может перейти в другой турецкий клуб. Правда, и «Истанбул», и «Фенербахче» на официальном уровне все опровергли. А начальник «Истанбулспора» Эрен Мерт и вовсе выдал такое: «Чтобы вы увидели Дзюбу в нашей команде, он должен играть за 5% его действующей зарплаты».

Вывод

«Если бы я был на его месте, я бы ушел в другой клуб, конечно. Когда ты не получаешь много игрового времени, ты уходишь. Так всегда бывает. Но Дзюба в последнее время не играл, и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции. Кстати, во время прошлой беседы вы говорили, что Дзюба — легенда. Все так? Он в России легенда? Ха-ха, ну вот», — слова бывшего нападающего «Зенита» Фатиха Текке «РБ Спорт», которые резюмируют первые месяцы Дзюбы в Турции.

&laquo;Адана Демирспор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Умраниеспор&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. У Дзюбы первые сложности в Турции: получил предупреждение, не бил по воротам и заменен на Балотелли

Артем уже не раз оказывался в ситуациях, когда тренеры в него не верили. Но, кажется, сейчас ситуация особенно тяжелая. Шанс закрепиться в основе у Дзюбы появится либо при смене главного тренера, либо при изменении тактического рисунка. Учитывая успехи «Аданы» в последнее время, вряд ли в краткосрочной перспективе такое предвидится. А значит, пока у Дзюбы остается два варианта — до лета сидеть на скамейке и получать отличные деньги или же постараться дать своей карьере толчок за счет ухода в аренду, при этом с высокой долей вероятности согласившись на понижение оклада. Выбор за ним.

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