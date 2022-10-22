«А вы говорили, что Дзюба — легенда». Турки разочарованы российским форвардом, клуб вынужден повышать цены на билеты

Почему Артем не играет.

Карьера Дзюбы в Турции складывается весьма скверно. Форвард здорово начал, забив в дебютном матче за «Адана Демирспор». Но вот прошло два месяца, а тот гол так и остается единственным результативным баллом Артема в футболке нового клуба. В последний раз в основе наш легионер появлялся еще в августе, а в четырех из последних пяти матчей в Суперлиге вообще не выходил на поле (за это время сыграл всего 6 минут).

Такой расклад может показаться странным для людей, поверхностно следящих за турецким первенством. Неужели Дзюба настолько плох? И почему после ухода Балотелли он стал играть меньше, а не наоборот? Есть одна железная причина и две теории.

Артем Дзюба. ФК «Адана Демиспор»

Причина

Тут все лежит на поверхности: Дзюба не играет, потому что не вписывается в концепцию главного тренера. После ухода Марио Балотелли Винченцо Монтелла сохранил схему 4-2-3-1, но поменял настройки. Теперь на острие атаки вместо пробивного нападающего он предпочитает использовать подвижного техничного игрока с функциями «ложной девятки». С сентября в этой роли выступает 30-летний атакующий полузащитник Эмре Акбаба. Примечательно, что он еще ни разу не забил и не сделал результативную передачу в этом сезоне, но тренер все равно ставит его в основу — слишком хорош без мяча и при игре в подыгрыше.

«Адана Демирспор» имеет, пожалуй, самую легковесную и мобильную атаку во всей Суперлиге. Время от времени Монтелла все же выпускает в атаку классического форварда, но Дзюба при этом остается на скамейке запасных — выходит более подвижный Бритт Ассомбалонга или норвежский новичок Гульдбрандсен.

То, что Артем не вписывается в стиль команды, подчеркивает и статистика. «Адана» — на девятом месте по владению мячом, на первом по числу голов после контратак и на предпоследнем по количеству навесов. Логично, что возрастной габаритный Дзюба в этот рисунок не вписывается. Вот что говорил в интервью «РБ Спорт» турецкий журналист издания Goal Самет Чайир:

«Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически не готов. Допускаю, что через какое-то время он может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки. Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет».

К самому Монтелле претензий быть не может. После 10 матчей «Адана» идет на первом месте в чемпионате с отрывом в одно очко от «Фенербахче» и «Истанбула» (правда, у конкурентов по игре в запасе). Да и с забитыми мячами у команды все в порядке — 21 гол, больше забил только «Фенербахче».

Артем Дзюба. ФК «Адана Демиспор»

Теория № 1

Сложно говорить что-то однозначное касательно формы футболиста, когда не наблюдаешь за его тренировками на регулярной основе. Потому мы отнесем эту причину в разряд теорий и будем опираться на мнения людей, которые либо хорошо знают Дзюбу, либо пристально следят за турецким футболом.

Так вот, есть мнение, что Дзюба находится в плохих физических кондициях. Эту тему упомянул и Чайир, и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов, в интервью Sports.ru назвавший Артема «тяжелым, медленным и грузным».

«В свое время он выжал очень многое из своих возможностей, но в какой-то момент перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели, — говорил в начале октября в интервью Sport24 Геннадий Орлов. — Практика в спорте и футболе показывает — становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень. Его мобильность на поле и объемы пробегаемой дистанции начали сокращаться. В современном футболе нужно, чтобы игрок держал темп все девяносто минут».

Артем Дзюба. ФК «Адана Демиспор»

Теория № 2

Вторая теория связана с финансами. По разным данным, Дзюба получает в «Адана Демирспор» от 1,5 до 1,8 миллиона евро за сезон. Это самая большая зарплата в команде (примерно столько же получает лидер Юнес Бельханда), и, понятное дело, платить такие деньги запасному совсем неразумно. Недавно намекнул на это президент клуба Мурат Санджак:

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены на билеты, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу, а повышу их. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год».

Очевидно, что «Адана Демирспор» не может себе позволить разбрасывать миллионы евро на зарплаты игрокам скамейки. А если наложить это на несоответствие Дзюбы требованиям главного тренера, можно предположить, что клуб заинтересован в расставании с ветераном. Контракт Дзюбы составлен по схеме 1+1, но не факт, что он доиграет тут даже до конца сезона. Во всяком случае в последнее время регулярно появляются слухи о том, что Артем может перейти в другой турецкий клуб. Правда, и «Истанбул», и «Фенербахче» на официальном уровне все опровергли. А начальник «Истанбулспора» Эрен Мерт и вовсе выдал такое: «Чтобы вы увидели Дзюбу в нашей команде, он должен играть за 5% его действующей зарплаты».

Вывод

«Если бы я был на его месте, я бы ушел в другой клуб, конечно. Когда ты не получаешь много игрового времени, ты уходишь. Так всегда бывает. Но Дзюба в последнее время не играл, и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции. Кстати, во время прошлой беседы вы говорили, что Дзюба — легенда. Все так? Он в России легенда? Ха-ха, ну вот», — слова бывшего нападающего «Зенита» Фатиха Текке «РБ Спорт», которые резюмируют первые месяцы Дзюбы в Турции.

Артем уже не раз оказывался в ситуациях, когда тренеры в него не верили. Но, кажется, сейчас ситуация особенно тяжелая. Шанс закрепиться в основе у Дзюбы появится либо при смене главного тренера, либо при изменении тактического рисунка. Учитывая успехи «Аданы» в последнее время, вряд ли в краткосрочной перспективе такое предвидится. А значит, пока у Дзюбы остается два варианта — до лета сидеть на скамейке и получать отличные деньги или же постараться дать своей карьере толчок за счет ухода в аренду, при этом с высокой долей вероятности согласившись на понижение оклада. Выбор за ним.