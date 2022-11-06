Источник: Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Последний раз 34-летний россиянин выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут. В прошедших двух играх команды с «Коньяспор» (1:1) и «Кайсериспор» (2:2) нападающего даже не было в заявке.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.

В настоящий момент «Адана Демирспор» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции.