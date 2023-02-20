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Сегодня, 23:13

Турецкие СМИ опубликовали подробности возможного перехода Захаряна в «Галатасарай»

Виталий Косик
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Турецкое издание Fotomac опубликовало подробности возможного трансфера российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

По информации источника, сумма перехода составит 13 миллионов евро, которые переведут московской команде за три платежа. Сам футболист будет получать в новом клубе 2,25 миллионов евро за сезон. В договор с Захаряном включена сумма отступных — 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, между клубами уже достигнута договоренность и ожидается официальное объявление о сделке.

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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