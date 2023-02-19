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Тело погибшего в Турции футболиста Атсу было отправлено в Гану

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Тело футболиста «Хатайспора» Кристиана Ацу, погибшего в результате землетрясения в Турции, было отправлено в Гану в воскресенье, 19 февраля, сообщает L'Equipe со ссылкой министерство иностранных дел африканской страны.

После двухнедельных поисков его тело было найдено в развалинах дома, где он жил в Антакье. Брат и сестра игрока присутствовали на месте происшествия во время жуткой находки.

Атсу выступал в Англии за «Челси», «Эвертон», «Борнмут» и «Ньюкасл».

Разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. В результате мощных подземных толчков магнитудой до 7,8 балла тысячи зданий оказались разрушены, погребя под обломками десятки тысяч человек.

Кристиан Атсу. Тело футболиста «Хатайспора» Атсу нашли под завалами. Он собирался улететь из Турции за несколько часов до землетрясения

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