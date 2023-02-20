Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

20 февраля, 23:45

Ванда Нара прокомментировала слухи о своем романе с форвардом «Спартака» Кейта Бальде

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Ванда Нара, супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, прокомментировала слухи о своем романе с форвардом «Спартака» Кейта Бальде.

Ранее сообщалось, что девушка начать отношения с Бальде, когда он и Икарди вместе выступали в «Интере» в сезоне 2018/19.

«Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей. Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него — не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь», — приводит слова Нары Today.

Также она ответила супруге Бальде Симеоне Гватьери, которая неоднократно высказывалась о Наре в негативном ключе.

«Иногда, получая сообщения вроде тех, что прислал мне Кейта, я понимаю, что женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на тех, кто рядом с ними», — добавила Нара.

Ранее Икарди уже подозревал супругу в изменах, когда выступал вместе с Бальде за «Интер». Тогда аргентинец с помощью камер наблюдения обнаружил, что Кейта приходил в дом к Ванде.

Кейта Бальде
Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Бериша: «Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры»
Зазулин: «Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет»
Турецкие СМИ опубликовали подробности возможного перехода Захаряна в «Галатасарай»
Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Но не очень хорошо, что он выиграл четыре титула подряд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турецкие СМИ опубликовали подробности возможного перехода Захаряна в «Галатасарай»
Новости
RSS RSS
Все новости