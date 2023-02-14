Источник: «Динамо» договорилось о переходе Захаряна в «Галатасарай»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может стать игроком турецкого клуба, сообщает Gezen Dokuz.
По данным источника, стороны договорились о трансфере игрока в стамбульский клуб. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна — в 15 миллионов евро.
Летом россиянин мог перейти в «Челси», однако трансфер так и не состоялся.
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|4.03
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|
Зенит – Н. Новгород
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|4.03
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|
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|4.03
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|
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|
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Спартак
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Александр Соболев
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