Первый тренер Дзюбы: «Вариант с «Торпедо» маловероятен для Артема»

Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков порассуждал о будущем нападающего.

«Если бы наша сборная сейчас играла на чемпионате мира в Катаре, то было бы фантастикой увидеть Артема Дзюбу в главной команде. Решение принимает Валерий Карпин и его тренерский штаб. Сейчас не видно Артема в играх за команду, футболист находится в поисках нового клуба. Куда ему сборная? Может, Дзюбе пора и завершить карьеру в национальной команде, но не из-за своего возраста. Есть недопонимание и неясность в отношениях с Валерием Карпиным. В любом случае решение за самим Артемом, — цитирует Sport24 Шуплякова. — Я переживаю за Дзюбу, ведь сейчас он должен как можно быстрее найти себе новый клуб. Время течет быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия...»

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.