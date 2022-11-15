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15 ноября, 18:31

В «Трабзонспоре» опровергли новость об интересе к Сычевому

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе турецкого клуба к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.

«Нет, нам не интересен Владимир Сычевой. Впервые слышу об этом игроке», — сказал Агаоглу «СЭ».

Ранее об интересе к форварду со стороны турецкого клуба сообщил журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале.

26-летний россиянин выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.

ФК Оренбург
ФК Трабзонспор
Владимир Сычевой
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