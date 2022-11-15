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15 ноября, 15:41

Дзюба об уходе из «Аданы Демирспор»: «Мне не 18 лет и сидеть смотреть матчи не совсем правильно. У меня большие амбиции»

Дзюба впервые прокомментировал свой уход из турецкого «Аданы Демирспор»
Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба записал видеообращение, в котором прокомментировал свой уход из турецкого «Аданы Демирспор».

Футболист поблагодарил свой бывший клуб, его руководство. А также рассказал, что собирается выслушать предложения от других клубов.

«Леди и джентльмены, всех приветствую. Решил записать небольшое видео, в связи с тем, что вокруг много разговоров, домыслов и некрасивых вещей. Спасибо всем за беспокойство и ваше внимание. Я немного пропал с радаров, нужно было переосмыслить все, перезагрузиться и вернуться с новыми силами. Не переживайте, у меня все хорошо. Не слушайте все эти злые языки и недоброжелателей. Они говорят неправду. Не обращайте внимания.

Прежде всего я благодарен «Адана Демирспор», руководителю, президенту, за то, что пошел на встречу и мы в спокойном, мирном ключе разошлись. Это было взвешенное решение.

Мне не 18 лет и просто сидеть, и смотреть матчи, это не совсем правильно было бы для меня. У меня большие амбиции, мне хочется играть и получать удовольствие. В Турции был интересный, иногда болезненный опыт. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно нравилось там находиться. Было весело. Это все в плюс. Парням я написал в группе, с некоторыми тепло попрощались, с некоторыми общаемся. Очень рад был там находиться. Определенный путь, который я прошел очень многому меня научил, многое дал в человеческом плане и футбольном. Я вспомнил и научился как в детстве получать удовольствие не только от игр, но и тренировок.

В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были определенной рутиной. А сейчас я начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса. Все у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно. Скоро Новый год, так что у всех должно быть хорошее настроение. Всем пока, берегите себя, улыбайтесь и не обращайте внимание на грязь», — сказал Дзюба в видеообращении в соцсети.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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