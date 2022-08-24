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Сегодня, 10:00

Агент Дзюбы назвал причины перехода игрока в «Адану Демирспор»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Соцсети

Агент форварда Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему футболист решил продолжить карьеру в «Адане Демирспор».

«И руководство клуба, и тренер четко дали понять, что заинтересованы в Артеме и готовы закрыть сделку, в отличие от стамбульских клубов, где конкретики все не было. В шортлисте «Аданы» Дзюба действительно шел на первом месте. Это подкупило. К тому же клуб ставит серьезные задачи — для Артема было важно, чтобы у клуба была четкая цель. Да, можно было ждать «Фенер» и другие клубы, которые не сказали «нет» на наши условия, но тут, с другой стороны, важно не пересидеть, нужен правильный момент для принятия этого решения», — сказал Гольдман Sport.24.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» 18 августа. Соглашение с нападающим заключено по схеме «1+1».

Ранее, 22 августа, экс-игрок «Зенита» забил гол в дебютном матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4) и стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств.

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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