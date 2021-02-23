Еременко покидает «Ростов», «Краснодар» подписал нового защитника

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Еременко покидает «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко близок к уходу из клуба, утверждает в своем телегам-канале комментатор Нобель Арустамян. Стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию в ближайшее время. Вероятно, это случится уже сегодня.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел на поле 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал одну голевую передачу. Контракт Еременко рассчитан до 2023 года. Напомним, 21 февраля, в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:1), хавбек вышел на поле с капитанской повязкой, однако был заменен еще до перерыва.

«Краснодар» арендовал защитника сборной Камеруна

«Краснодар» арендовал левого защитника «Монпелье» и сборной «Камеруна» Амбруаза Ойонго. Футболист будет выступать за «быков» до конца сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте клуба. В текущем сезоне 29-летний футболист появлялся на поле 13 раз в рамках чемпионата Франции, в которых отметился одним забитым мячом и сделал одну голевую передачу.

Ойонго заменит в составе «быков» Кристиана Рамиреса, получившего тяжелую травму. В субботу «Краснодар» отзаявил 26-летнего эквадорца.

«Спартак» продолжает переговоры с «Аяксом» по Промесу

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, сообщает De Telegraff. Красно-белые договорились о контрактных условиях с самим футболистом, однако до сих пор остаются нерешенные вопросы с амстердамским клубом. По информации источника, на первоначальных этапах стороны обсуждали возможность аренды с правом выкупа. Теперь же речь идет о полноценном трансфере за 7-8 миллионов евро. Тем не менее, рассматривается вариант, при котором «Спартак» все же возьмет 29-летнего футболиста в аренду, но с обязательством выкупа летом.

«Химки» сохранят своих лидеров

«Химки» не намерены расставаться со своими лидерами, сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ». Так, по его словам, клуб хотел бы оставить в команде полузащитника Дениса Глушакова (34 года), которому будут предложены новые условия контракта, а также полузащитника команды Резиуана Мирзова (27) — клуб планирует продлить аренду футболиста, принадлежащего «Спартаку». Кроме того, «Химки» продолжают общаться с «Локомотивом» на тему сохранения защитника Брайана Идову: «Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать», — отметил Терюшков.

Филипп Нагорный