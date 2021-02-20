Урунов исключен из заявки «Спартака», «Краснодар» нашел замену Рамиресу, игроки «Ростова» и ЦСКА могут оказаться в «Тамбове»

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Урунов может вернуться в «Уфу»

Московский «Спартак» исключил из своей заявки на сезон полузащитника команды 20-летнего Остона Урунова.

Возможностью возвращения Урунова заинтересовались в «Уфе», из которой он перешел в московский клуб летом прошлого года. Генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков в интервью «СЭ» прокомментировал данную информацию: «Как только мы увидели, что «Спартак» его отзаявил, отправили письмо, что хотим взять футболиста в аренду до конца сезона. Заработную плату будем платить сами. И Остон, и агент согласны, парню нужна игровая практика».

В текущем сезоне футболист появлялся на поле 9 раз во всех турнирах, в которых забил один мяч. Трансферная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt.de, оценивается в 1,5 миллиона евро.

Кроме того, в заявке красно-белых произошло еще одно изменение. 26-летний нападающий Педро Роша, напротив, был включен в список игроков, которые могут выходить на поле в весенней части сезона. «Мы включили Педро Рошу в заявку, но это не значит, что история с Промесом закончилась. Мы все еще ждем продвижений от «Аякса», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов «СЭ».

«Краснодар» договорился об аренде защитника «Монпелье»

По информации Metaratings, «Краснодар» договорился об аренде 29-летнего защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. «Быки» арендуют футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне футболист появлялся на поле 13 раз, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Футболисты «Ростова» и ЦСКА могут перейти в «Тамбов»

ЦСКА и «Ростов» готовы отдать в аренду своих игроков «Тамбову», сообщает Sport 24.

Речь идет о полузащитнике Александре Саплинове (23 года) и нападающем Давиде Тошевски (19) из «Ростова», а также о нападающем Владиславе Яковлеве (19) и полузащитнике Тигране Аванесяне (18) из ЦСКА.

Руководитель селекционного отдела армейского клуба Андрей Мовсесьян отметил, что это хорошая возможность как для самих игроков, так и для «Тамбова: «Они прекрасно провели сборы с первой командой, заслужили положительный отзыв о качестве их работы со стороны тренерского штаба. Появится возможность помочь «Тамбову» и дать толчок для дальнейшего роста игроков».

Напомним, накануне стало известно о том, что РФС снял с тамбовского клуба запрет на регистрацию новых футболистов.

Филипп Нагорный