Капитан «Ростова» Еременко сенсационно покидает клуб. Но история обойдется без битья посуды

У Романа печальная статистика в этом сезоне.

Новость Нобеля Арустамяна, которую подтверждают источники «СЭ», на первый взгляд, стала громом среди ясного неба. Все-таки Роман был капитаном команды, считался ее несомненным лидером, одним из столпов. Тем более, после расставания прошлой осенью с Поповым, Ионовым, Шомуродовым, Зайнутдиновым, Черновым и Чистяковым.

Опытных бойцов в команде Валерия Карпина осталось мало. По логике именно вокруг Еременко теперь должна была строиться игра, он виделся ориентиром для растущей молодежи. Вот только сойтись теории с практикой оказалось не суждено.

И тут мы переходим к той части, которая делает сообщение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон не такой уж сенсационной.

Да, «Ростов» вернул Еременко в большой футбол после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина и довольно невнятных полугода в «Спартаке». В прошлом сезоне на счету полузащитника к паузе из-за коронавируса было 5 голов и три передачи в 16 матчах РПЛ. Он выделялся нестандартными решениями и хитрыми ходами.

Но с июня прошлого года это уже был не совсем тот Еременко. И статистика — лишнее тому подтверждение. Всего «1+1» в 18 матчах нынешнего сезона.

С таким кпд в атаке от футболиста требуется крутой объем работы при оборонительных действиях, а с этим у Романа дела идут все хуже и хуже. В воскресном кубковом матче с «Ахматом» капитан выглядел вялым, в эпизоды включался с большим трудом и был заменен уже в первом тайме. После окончания встречи Валерий Карпин пояснил, что полузащитник сам попросил замену.

По моим данным, со стороны «Ростова» расставание будет максимально корректным, а причины вряд ли будут названы футбольные. И официально, и в неофициальных разговорах в сторону полузащитника не летит и не полетит ни одного камня. В клубе с уважением относятся к игроку, принесшему немало пользы. И здесь вряд ли можно найти что-то общее со скандальным расставанием с другим бывшим капитаном желто-синих — Ивелином Поповым, который был довольно резок в высказываниях.

Еременко уйдет гораздо спокойнее. И главный вопрос теперь — каким будет следующий шаг футболиста, которому через месяц исполнится 34 года.