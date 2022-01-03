«Динамо» возвращает Смолова, «Зенит» следит за Луисом Фелипе, «Барселона» ведет Кристенсена

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Динамо» интересуется Смоловым

По данным «СЭ», нападающий «Локомотива» Федор Смолов в ближайшее время может перейти в «Динамо». С железнодорожниками бело-голубым удалось договориться довольно быстро. Теперь клубу осталось согласовать условия личного контракта с нападающим. Ключевой момент — в «Динамо» Смолову необходимо пойти на снижение зарплаты. Контракт 31-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне Смолов провел 15 матчей в РПЛ и забил 7 мячей.

Ло Чельсо может перейти в «Ювентус»

Как сообщает Calciomercato, полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо попал в сферу интересов «Ювентуса». Итальянский клуб намерен взять аргентинца в аренду. 25-летний хавбек не против продолжить карьеру в Серии А, но на данный момент стороны ещё не начинали согласовывать условия трансфера. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Ло Чельсо провёл 8 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

«Зенит» интересуется игроком «Лацио»

Луис Фелипе может переехать в Россию, утверждает Corriere dello Sport. «Лацио» до сих пор не может договориться с 24-летним бразильцем о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года. Также за центрбэком следит «Валенсия». Transfermarkt оценивает Фелипе в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах в Серии А и не отметился результативными действиями.

Кристенсен может оказаться в «Барселоне»

По информации Diario Sport, защитник «Челси» Андреас Кристенсен заинтересовал «Барселону». На данный момент каталонцы являются фаворитом в борьбе за датчанина. 25-летний футболист не собирается переподписывать контракт с лондонским клубом. Представители «Барсы», в свою очередь, уже начали вести переговоры с агентом игрока. Transfermarkt оценивает Кристенсена в 35 миллионов евро. В нынешней кампании Андреас провел за «Челси» 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Краснодар» может подписать игрока «Атлетико Минейро»

Как сообщает Itaitaia, «Краснодар» следит за защитником «Атлетико Минейро» Хуниором Алонсо. «Быки» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 8 миллионов евро. Контракт парагвайца действует до лета 2024 года. При этом Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Алонсо выиграл со своим клубом золото чемпионата Бразилии.