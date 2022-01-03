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«Динамо» возвращает Смолова, «Зенит» следит за Луисом Фелипе, «Барселона» ведет Кристенсена

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 08:15
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Динамо» интересуется Смоловым

По данным «СЭ», нападающий «Локомотива» Федор Смолов в ближайшее время может перейти в «Динамо». С железнодорожниками бело-голубым удалось договориться довольно быстро. Теперь клубу осталось согласовать условия личного контракта с нападающим. Ключевой момент — в «Динамо» Смолову необходимо пойти на снижение зарплаты. Контракт 31-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне Смолов провел 15 матчей в РПЛ и забил 7 мячей.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor10)

Ло Чельсо может перейти в «Ювентус»

Как сообщает Calciomercato, полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо попал в сферу интересов «Ювентуса». Итальянский клуб намерен взять аргентинца в аренду. 25-летний хавбек не против продолжить карьеру в Серии А, но на данный момент стороны ещё не начинали согласовывать условия трансфера. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Ло Чельсо провёл 8 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

«Зенит» интересуется игроком «Лацио»

Луис Фелипе может переехать в Россию, утверждает Corriere dello Sport. «Лацио» до сих пор не может договориться с 24-летним бразильцем о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года. Также за центрбэком следит «Валенсия». Transfermarkt оценивает Фелипе в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах в Серии А и не отметился результативными действиями.

Кристенсен может оказаться в «Барселоне»

По информации Diario Sport, защитник «Челси» Андреас Кристенсен заинтересовал «Барселону». На данный момент каталонцы являются фаворитом в борьбе за датчанина. 25-летний футболист не собирается переподписывать контракт с лондонским клубом. Представители «Барсы», в свою очередь, уже начали вести переговоры с агентом игрока. Transfermarkt оценивает Кристенсена в 35 миллионов евро. В нынешней кампании Андреас провел за «Челси» 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Краснодар» может подписать игрока «Атлетико Минейро»

Как сообщает Itaitaia, «Краснодар» следит за защитником «Атлетико Минейро» Хуниором Алонсо. «Быки» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 8 миллионов евро. Контракт парагвайца действует до лета 2024 года. При этом Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Алонсо выиграл со своим клубом золото чемпионата Бразилии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
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П2

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Обе забьют - да

20%

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1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

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П2

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Матвей Морозов все материалы автора

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