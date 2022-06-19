«Спартак» берет Зиньковского и готов расстаться с Кофрие, Дзюбу зовет «Галатасарай»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» готов расстаться с Кофрие

По информации «СЭ», защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может покинуть красно-белых. Клуб согласен продать футболиста, если поступит достойное предложение. На данный момент москвичи заняты поиском центрального защитника на замену ушедшему Самюэлю Жиго.

До «Спартака» бельгиец играл за «Васланд-Беверен» и «Сент-Трюйден». В прошедшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 17 матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.

Зиньковский — в «Спартаке»?

По информации «РБ Спорт», полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал контракт со «Спартаком». Сообщается, что в трансфере был лично заинтересован спортивный директор Лука Каттани. Отмечается, что за хавбеком также следил «Зенит».

В «Спартаке» информацию о переходе Зиньковского не подтверждают. По данным «СЭ», футболист пока не подписал контракт, а в ближайшее время должен пройти медосмотр.

Антон Зиньковский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как сообщает журналист Экрем Конура, экс-защитник «Реала» Марсело попал в сферу интересов «Милана». В летнее трансферное окно латераль ушел из мадридского клуба в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро. В прошедшем сезоне ла лиги 34-летний игрок провел 12 матчей и отдал два ассиста.

«Айнтрахт» претендует на Гетце

«ПСВ» может расстаться с полузащитником Марио Гетце, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Как сообщает источник, фаворитом в борьбе за хавбека является «Айнтрахт». Также за немцем следят «Бенфика» и «Интер Майами». Отступные за игрока составляют четыре миллиона евро. Контракт 30-летнего Гетце рассчитан до июня 2024 года.

Никитин перешел в «Химки»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин стал игроком «Химок». По информации «РБ Спорт», контракт рассчитан на два года. До этого россиянин также выступал за «Амкар» и «Енисей».

Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. В минувшем сезоне РПЛ 30-летний футболист сыграл 23 матча и забил два мяча.

Ахметов прибыл в расположение «Краснодара»

Экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов определился с новым клубом, сообщает Metaratings.ru.

Ожидается, что футболист, покинувший ЦСКА в связи с истечением контракта, в ближайшее время заключит соглашение с «Краснодаром».

Ахметов выступал за красно-синих с 2018 года и провел 104 матча, в которых забил 7 мячей и выиграл Суперкубок России.

У ЦСКА проблемы с выкупом Языджи

По данным «СЭ», переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по трансферу Юсуфа Языджи зашли в тупик. Руководство армейцев намерено сбить цену до 6-8 миллионов евро, но «Лилль» настаивает на 12 миллионах.

Из-за финансовых проблем французский клуб хочет продать 25-летнего турка, интерес к которому проявляет ряд европейских клубов.

Напомним, что ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» 19 января 2022 года. В 12 матчах прошедшего сезона полузащитник забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Артем Дзюба. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Галатасарай» — главный претендент на Дзюбу

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, турецкий гранд готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. Ранее контракт Артему предлагал «Фенербахче», но форварда не устроила зарплата в 1,2 миллиона евро.

Не исключается, что в будущем «Фенербахче» возобновит переговоры с игроком.

Дзюба покинул «Зенит» в статусе свободного агента 22 мая. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошедшем сезоне 33-летний нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Урунов не нужен «Спартаку»

Красно-белые с большой долей вероятности разорвут контракт с полузащитником до конца летнего трансферного, утверждает «РБ Спорт».

21-летний Остон Урунов перешел в «Спартак» 5 августа 2020 года. Два сезона игрок провел в аренде в «Уфе». В прошедшем сезоне Урунов сыграл 17 матчей за башкирский клуб во всех турнирах.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.