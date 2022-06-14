«Динамо» возглавит Йоканович. Почему не Карпин, Федотов или Николич? Инсайды «СЭ»

Константин Алексеев — о том, как бело-голубые выбирали главного тренера.

По данным «СЭ», «Динамо» договорилось с новым главным тренером. Сандро Шварца сменит Славиша Йоканович, сторонам осталось уладить последние детали контракта.

На первый взгляд выбор не самый очевидный. Многие помнят футболиста Йокановича, но практически ничего не слышали о нем как о тренере.

Насколько мне известно, Славиша не был первым выбором для «Динамо». Знаю, что точно входили в шорт-лист Марко Николич и Владимир Федотов, по этим тренерам были контакты. Какое-либо общение отрицает Валерий Карпин, возможно, до него и не дошло, но эта кандидатура обсуждалась как минимум внутри «Динамо».

Очевидно, что не все варианты всплыли в прессе — очевидно, что анализ шел по более широкому кругу претендентов. Почему же в итоге Йоканович?

По моим данным, «Динамо» делало предложение Марко Николичу. Тренер подходил почти идеально: если уж он «Локомотив» в шторм после ухода Юрия Семина вел уверенно к победам, то что говорить о бело-голубых, где гораздо более адекватные условия для работы? Марко высоко зарекомендовал себя в России как с профессиональной точки зрения, так и с человеческой; он хорошо знает РПЛ.

Многих динамовских болельщиков волновал вопрос резкого изменения стиля. Мол, после агрессивного футбола Шварца переходить на «окопы» от Николича — это предательство клубной философии и потенциальный провал. Однако знающие люди утверждают, что Марко вовсе не догматик, выбирает стиль в зависимости от подбора исполнителей. И что-то похожее на модель Шварца тоже имеет в своем арсенале.

Впрочем, так это или нет — мы уже не узнаем. По крайней мере если говорить о нынешнем «Динамо». Николич отказал бело-голубым. Серб весьма амбициозен, он видит свое будущее в топ-5 чемпионатов Европы. В РПЛ уже показал себя, поиграл в Лиге чемпионов и хочет двигаться дальше. С учетом отсутствия еврокубков заявить о себе в нашей стране ему было бы сложнее.

С Марко разобрались. Но почему не какой-то российский специалист? По моим данным, Желько Бувач настаивал на иностранце, а руководители клуба его поддержали. Все-таки за многими нашими тренерами стоят агентские группы — спортивный директор «Динамо» предпочитает, чтобы этот фактор никак не влиял.

Это, впрочем, не означает, что россиянин при Буваче в «Динамо» исключен. Просто пазл должен сойтись, чего в этот раз не произошло.

«Сочи», скажем, пригласило Вадима Гаранина. Могли бело-голубые рассмотреть такой вариант? В теории — да. Тем более тренер хорошо знаком с динамовскими реалиями по долгой работе в академии. В «Твери» и «Енисее» зарекомендовал себя здорово. Но... Это большой риск. Занимай «Динамо» в этом сезоне 12-е место, не имей высоких ожиданий — можно рисковать. Однако после бронзы, да еще и перед сезоном столетия в клубе решили сделать ставку на более проверенный вариант.

В этом плане 53-летний Йоканович выглядит если не идеально, то вполне солидно. Да, он соглашался на Таиланд и Катар, проваливался в паре клубов, но в целом имеет высокую репутацию. Дважды в хорошем стиле выводить клуб из чемпионшипа в АПЛ, работать в английской премьер-лиге, завоевать два золота и два Кубка в Сербии — это не так уж мало. Плюс, как любой серб, понимает менталитет наших игроков. А также приверженность атакующему стилю, пусть и чуть в другой интерпретации, чем у Шварца. Йоканович ставит футбол, который можно назвать испанским, — владение мячом, комбинации.

Славиша сам немало поиграл в ла лиге — под 200 матчей. Есть опыт и в АПЛ, и 65 матчей за сборную страны — выступал на ЧМ-98 и Евро-2000. Для футболистов важно, когда тренер играл на уровне не ниже, чем у них. Это повышает доверие. Да и по характеру Йоканович, говорят, отличный мужик.

Кроме того, найти кого-то сильнее в нынешних геополитических условиях на зарубежном рынке практически нереально. Если не верите, то спросите у «Спартака», который пошел на куда больший риск с молодым испанцем Гильермо Абаскалем.