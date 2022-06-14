«Динамо» возглавит Йоканович. Почему не Карпин, Федотов или Николич? Инсайды «СЭ»
По данным «СЭ», «Динамо» договорилось с новым главным тренером. Сандро Шварца сменит Славиша Йоканович, сторонам осталось уладить последние детали контракта.
На первый взгляд выбор не самый очевидный. Многие помнят футболиста Йокановича, но практически ничего не слышали о нем как о тренере.
Насколько мне известно, Славиша не был первым выбором для «Динамо». Знаю, что точно входили в шорт-лист Марко Николич и Владимир Федотов, по этим тренерам были контакты. Какое-либо общение отрицает Валерий Карпин, возможно, до него и не дошло, но эта кандидатура обсуждалась как минимум внутри «Динамо».
Очевидно, что не все варианты всплыли в прессе — очевидно, что анализ шел по более широкому кругу претендентов. Почему же в итоге Йоканович?
По моим данным, «Динамо» делало предложение Марко Николичу. Тренер подходил почти идеально: если уж он «Локомотив» в шторм после ухода Юрия Семина вел уверенно к победам, то что говорить о бело-голубых, где гораздо более адекватные условия для работы? Марко высоко зарекомендовал себя в России как с профессиональной точки зрения, так и с человеческой; он хорошо знает РПЛ.
Многих динамовских болельщиков волновал вопрос резкого изменения стиля. Мол, после агрессивного футбола Шварца переходить на «окопы» от Николича — это предательство клубной философии и потенциальный провал. Однако знающие люди утверждают, что Марко вовсе не догматик, выбирает стиль в зависимости от подбора исполнителей. И что-то похожее на модель Шварца тоже имеет в своем арсенале.
Впрочем, так это или нет — мы уже не узнаем. По крайней мере если говорить о нынешнем «Динамо». Николич отказал бело-голубым. Серб весьма амбициозен, он видит свое будущее в топ-5 чемпионатов Европы. В РПЛ уже показал себя, поиграл в Лиге чемпионов и хочет двигаться дальше. С учетом отсутствия еврокубков заявить о себе в нашей стране ему было бы сложнее.
С Марко разобрались. Но почему не какой-то российский специалист? По моим данным, Желько Бувач настаивал на иностранце, а руководители клуба его поддержали. Все-таки за многими нашими тренерами стоят агентские группы — спортивный директор «Динамо» предпочитает, чтобы этот фактор никак не влиял.
Это, впрочем, не означает, что россиянин при Буваче в «Динамо» исключен. Просто пазл должен сойтись, чего в этот раз не произошло.
«Сочи», скажем, пригласило Вадима Гаранина. Могли бело-голубые рассмотреть такой вариант? В теории — да. Тем более тренер хорошо знаком с динамовскими реалиями по долгой работе в академии. В «Твери» и «Енисее» зарекомендовал себя здорово. Но... Это большой риск. Занимай «Динамо» в этом сезоне 12-е место, не имей высоких ожиданий — можно рисковать. Однако после бронзы, да еще и перед сезоном столетия в клубе решили сделать ставку на более проверенный вариант.
В этом плане 53-летний Йоканович выглядит если не идеально, то вполне солидно. Да, он соглашался на Таиланд и Катар, проваливался в паре клубов, но в целом имеет высокую репутацию. Дважды в хорошем стиле выводить клуб из чемпионшипа в АПЛ, работать в английской премьер-лиге, завоевать два золота и два Кубка в Сербии — это не так уж мало. Плюс, как любой серб, понимает менталитет наших игроков. А также приверженность атакующему стилю, пусть и чуть в другой интерпретации, чем у Шварца. Йоканович ставит футбол, который можно назвать испанским, — владение мячом, комбинации.
Славиша сам немало поиграл в ла лиге — под 200 матчей. Есть опыт и в АПЛ, и 65 матчей за сборную страны — выступал на ЧМ-98 и Евро-2000. Для футболистов важно, когда тренер играл на уровне не ниже, чем у них. Это повышает доверие. Да и по характеру Йоканович, говорят, отличный мужик.
Кроме того, найти кого-то сильнее в нынешних геополитических условиях на зарубежном рынке практически нереально. Если не верите, то спросите у «Спартака», который пошел на куда больший риск с молодым испанцем Гильермо Абаскалем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0