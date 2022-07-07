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Сегодня, 08:30

«Динамо» может потерять топ-защитника, ЦСКА договаривается с игроком «Пармы», «Спартак» продает Урунова

Матвей Морозов
Корреспондент
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Вилан Сиприен может стать игроком ЦСКА.
Фото Global Look Press
Маркао.
Фото Global Look Press
Вилан Сиприен (в центре).
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Урунов может уйти из «Спартака»

По информации Metaratings, «Спартак» готов расстаться с полузащитником Остоном Уруновым. Как сообщает источник, москвичи ведут переговоры с несколькими клубами РПЛ о трансфере узбека. Отмечается, что красно-белые хотят именно продать футболиста, а не отдать его в аренду. Урунов выступает за «Спартак» с 2020 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 700 тысяч евро.

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Маркао не перейдет в «Зенит»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что питерцы предложили 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Маркао. «Правда ли, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за Маркао? Нет», — сказал Медведев. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Турции 26-летний игрок принял участие в 26 матчах и не отметился результативными действиями.

Маркао. Фото Global Look Press
Маркао.
Фото Global Look Press

Бальбуэна попал в сферу интересов «Коринтианса»

По информации Goal, «Коринтианс» по-прежнему следит за защитником «Динамо» Фабианом Бальбуэна. Бразильцы рассчитывают, что футболист воспользуется новым правилом ФИФА и на следующий сезон приостановит контракт с москвичами. 30-летний центрбэк выступает за бело-голубых с 2021 года. За «Коринтианс» Бальбуэна уже играл с 2016 по 2018 годы.

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Кварацхелия присоединился к «Наполи»

Полузащитник Хвича Кварацхелия прибыл в расположение «Наполи». Футболист уже получил игровую форму и готов приступить к тренировкам. «Привет. Я, наконец, здесь. Вперед, «Наполи», — сказал Хвича в приветственном обращении к болельщикам итальянского клуба. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из «Динамо» Батуми за 10 миллионов евро. Прошлый сезон 21-летний игрок начинал в «Рубине».

Вилан Сиприен (в центре). Фото Global Look Press
Вилан Сиприен (в центре).
Фото Global Look Press

ЦСКА ведет полузащитника «Пармы»

По информации 90FootballFr, полузащитник «Пармы» Вилан Сиприен может стать игроком ЦСКА. Как сообщает источник, москвичи ведут активные переговоры с агентами футболиста. Отмечается, что француз является приоритетной целью армейцев на летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 4,5 миллиона евро. Контракт Сиприена рассчитан до лета 2025 года.

Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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