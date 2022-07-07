«Динамо» может потерять топ-защитника, ЦСКА договаривается с игроком «Пармы», «Спартак» продает Урунова

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Урунов может уйти из «Спартака»

По информации Metaratings, «Спартак» готов расстаться с полузащитником Остоном Уруновым. Как сообщает источник, москвичи ведут переговоры с несколькими клубами РПЛ о трансфере узбека. Отмечается, что красно-белые хотят именно продать футболиста, а не отдать его в аренду. Урунов выступает за «Спартак» с 2020 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 700 тысяч евро.

Маркао не перейдет в «Зенит»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что питерцы предложили 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Маркао. «Правда ли, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за Маркао? Нет», — сказал Медведев. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Турции 26-летний игрок принял участие в 26 матчах и не отметился результативными действиями.

Маркао. Фото Global Look Press

Бальбуэна попал в сферу интересов «Коринтианса»

По информации Goal, «Коринтианс» по-прежнему следит за защитником «Динамо» Фабианом Бальбуэна. Бразильцы рассчитывают, что футболист воспользуется новым правилом ФИФА и на следующий сезон приостановит контракт с москвичами. 30-летний центрбэк выступает за бело-голубых с 2021 года. За «Коринтианс» Бальбуэна уже играл с 2016 по 2018 годы.

Кварацхелия присоединился к «Наполи»

Полузащитник Хвича Кварацхелия прибыл в расположение «Наполи». Футболист уже получил игровую форму и готов приступить к тренировкам. «Привет. Я, наконец, здесь. Вперед, «Наполи», — сказал Хвича в приветственном обращении к болельщикам итальянского клуба. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из «Динамо» Батуми за 10 миллионов евро. Прошлый сезон 21-летний игрок начинал в «Рубине».

Вилан Сиприен (в центре). Фото Global Look Press

ЦСКА ведет полузащитника «Пармы»

По информации 90FootballFr, полузащитник «Пармы» Вилан Сиприен может стать игроком ЦСКА. Как сообщает источник, москвичи ведут активные переговоры с агентами футболиста. Отмечается, что француз является приоритетной целью армейцев на летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 4,5 миллиона евро. Контракт Сиприена рассчитан до лета 2025 года.