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Сегодня, 15:00

Как «Спартак» сжигал свои деньги. История провального трансфера Гуса Тила

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гус Тил.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гус Тил.
Фото ФК «Спартак»
Гус Тил.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голландец ушел в ПСВ.

Гус Тил — история для книги «Как «Спартак» бессмысленно сжигал свои деньги». По разным данным, за голландца в 2019-м заплатили от 15 до 18 миллионов евро, что автоматически сделало этот переход самым дорогим в истории клуба. И, возможно, самым бестолковым, если бы мы не знали о существовании Педро Роши, которого за пару лет до покупки Тиля выписали за 12 миллионов. Самое печальное, что на бразильце уже ничего не заработать. А вот на голландце кое-что удалость отбить, и это точно маленькая победа Луки Каттани, потому что по нынешним временам трансфер иностранца в Европу — однозначный успех. По разным данным, на трансфере Гуса Тила в ПСВ «Спартак» заработает от 4 до 5 миллионов евро.

Да, минус все равно огромный. При этом, думаю, в нормальных условиях за футболиста его уровня «Спартак» мог бы выручить от 11 до 14 миллионов евро. И это все равно не позволило бы покрыть затраты.

Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил.
Фото ФК «Спартак»

Так почему Тил не заиграл в «Спартаке»? Сам по себе голландец — жуткий профессионал: исполнительный, обученный и позитивный, но штука в том, что он — человек-функция, а красно-белые при Олеге Кононове (Тил покупался под этого тренера) нуждались в фантазисте. То есть парне, который создавал бы моменты за счет индивидуального мастерства с позиции «десятки». Тиль — совершенно другой профиль, хотя формально — тоже «десятка», но почти без навыков дриблинга и без особенных пасовых возможностей.

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При этом Гус — восхитительный игрок второго темпа, идеальный второй форвард или «десятка» в отлаженной системе, где нужно прессинговать, добегать в нужные зоны и забирать ничейные мячи в штрафной соперника. Ровно то, что «Спартаку» на тот момент вообще не было нужно, поскольку Кононов пытался отдавать максимальную свободу игрокам в финальной трети поля. Кстати, ровно тогда Бакаев выдал один из лучших сезонов в РПЛ, поскольку получил разрешение действовать интуитивно. Как раз в том стиле, в котором Тил абсолютно бесполезен.

Зато у голландца Арне Слота, который работал с Гусом в АЗ и «Фейеноорде», Тил — максимально эффективен, поскольку ему практически не нужно думать о том, что сделать в следующую секунду. Тренер все объяснил и разжевал, поэтому и вытаскивал из Гуса максимальный потенциал.

Гус Тил. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гус Тил.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Теперь в ПСВ Тил попробует продемонстрировать свои качества под руководством Руда ван Нистелроя и избавиться от клише игрока одного тренера, которым пока обладает. Говорят, Нистелрой был очень заинтересован в приглашении Гуса и надеется на него. Думаю, не зря.

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Ну а «Спартак», как это бывает часто, взял игрока формально в правильную позицию, но не озаботился его футбольными качествами. Иногда кажется, что в клубе селекцию ведут люди, которые совершенно не общаются с главным тренером или нарочно привозят футболистов ему во вред. Во всяком случае, чем руководствовался Томас Цорн при трансфере Тила — до сих пор загадка. Это как, знаете, если бы Олег Кононов, придя в бар, заказал светлое нефильтрованное, а ему принесли бокал бургундского. Вроде бы дорого и статусно, но зачем, если задача — освежиться в жаркий летний день?

И вроде заплатил достаточно, а результата как не было, так и нет. Обиднее и не представить.

Гус Тил
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ФК Спартак (Москва)
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