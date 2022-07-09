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Карпин возвращает Комличенко, ЦСКА отправил форварда в Болгарию, у Кокорина новый конкурент — из «Реала»

Отдел футбола «СЭ»
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Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Аяз Гулиев (слева) в матче против «Химок».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хердур Магнуссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Педро Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Лука Йович.
Фото AFP
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Химки» подписали Гулиева и могут отпустить форварда Адеми

Полузащитник тульского «Арсенала» продолжит карьеру в «Химках». Аяз Гулиев, которым ранее интересовались «Ахмат» и «Ростов», уже прошел медосмотр в подмосковном клубе и подписал контракт до конца сезона-2023/24. В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Также в расположение «Химок» вернулся Кемаль Адеми. В январе 2022 года 26-летний нападающий отправился в полугодичную аренду в немецкий «Падерборн». В шести матчах второй бундеслиги Адеми забил один гол и оформил две результативные передачи.

Контракт форварда с «Химками» действует до лета 2024 года.

«Мы ждем Кемаля в расположении клуба, — сказал «СЭ» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. — Посмотрим по медицине, он пройдет УМО — если будет готов, приступит к тренировочному процессу. Уже будем определять его место на поле, в команде или будем рассматривать вариант с арендой, если будет такое желание. Пока что, со слов агента, Адеми готов играть за «Химки», у него действующий контракт, будем смотреть. На данном этапе не могу сказать относительно того, нужен он нам или нет. Это должен определить главный тренер. Его не было, а «Химки» справлялись, значит, можно сделать определенный вывод».

Аяз Гулиев (слева) в матче против "Химок". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аяз Гулиев (слева) в матче против «Химок».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ЦСКА отказался возвращать Магнуссона и отдал в аренду Н`Диайе

По информации «СЭ», ЦСКА отказался от подписания контракта с защитником Хердуром Магнуссоном, который в мае покинул клуб в статусе свободного агента.

Армейцы не захотели удовлетворять финансовые запросы 29-летнего исландца и сделали выбор в пользу другого игрока.

Ожидается, что в ближайшие дни Магнуссон подпишет соглашение с другим клубом. За красно-синих Хердур играл с 2018 по 2022 год.

Другой трансфер на выход — нападающий Лассана Н'Диайе следующий сезон проведет в аренде в болгарском клубе «Арда». Сообщается, что перед уходом 21-летний малийский форвард продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

Прошлый сезон Н'Диайе провел в аренде в клубе ФНЛ «Текстильщик», за который забил два гола в 13 матчах. «Желаем Лассане успешного сезона в Болгарии!» — говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.

Малиец перешел в московский клуб в октябре 2018 года.

Хердур Магнуссон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Хердур Магнуссон.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Педро Роша хочет расторгнуть контракт со «Спартаком»

Об этом сообщает Metaratings.ru. По данным источника, в случае досрочного разрыва соглашения 27-летний бразилец рассчитывает на финансовую компенсацию. Напомним, в «Спартаке» он получает 1,8 миллиона евро в год, а его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Если сторонам не удастся договориться о прекращении сотрудничества, форвард может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить соглашение с красно-белыми, а через год уйти бесплатно.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба он провел 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Педро Роша. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Педро Роша.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Комличенко может вернуться в «Ростов»

Агент нападающего Александр Клюев прокомментировал информацию о том, что «Динамо» и «Ростов» достигли договоренности о трансфере. «Информации о переговорах между «Динамо» и «Ростовом» можно верить. Ждем», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне Комличенко забил восемь мячей и выполнил три ассиста в 29 матчах за «Ростов». Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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«Фиорентина» подпишет Йовича из «Реала»

Форвард «Реала» Лука Йович близок к трансферу в «Фиорентину». В пятницу итальянский клуб опубликовал фото с 24-летним сербом, который прибыл во Флоренцию для подписания контракта. Ожидается, что в субботу футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет соглашение по схеме «2+1». В прошедшем сезоне Йович забил один мяч в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Лука Йович. Фото AFP
Лука Йович.
Фото AFP

«Ювентус» взял Ди Марию. На очереди — Погба и Пулишич

Туринский клуб объявил о подписании контракта с Анхелем Ди Марией. 34-летний аргентинец перешел в туринский клуб на правах свободного агента по истечении контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что соглашение футболиста будет рассчитано на год.

Ближайший трансфер «Юве» — Поль Погба, который также находился в качестве свободного агента. 29-летний француз, выступавший в Турине с 2016 по 2022 год, уже прилетел в Италию и находится в расположении бывшего клуба.

Также, по информации Football London, «Ювентус» близок к подписанию Кристиана Пулишича за 59 миллионов фунтов стерлингов.

Прошедший сезон 23-летний американец провел в «Челси» и забил 8 голов, а также сделал 4 голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.

Аяз Гулиев
Николай Комличенко
Педро Роша
Хердур Магнуссон
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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