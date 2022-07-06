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Сегодня, 08:30

Нжи покидает «Динамо», Родригао — в «Зените», ЦСКА подпишет экс-хавбека «Краснодара»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клинтон Нжи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Нжи уходит из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи покидает московский клуб. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. «Мы благодарим Клинтона за проведенные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба. Форвард выступал за бело-голубых с 2019 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.

Зелимхан Бакаев. «Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родриго?У питерцев четыре победы в межсезонье

«Зенит» берет Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» подтвердил трансфер защитника «Сочи» в питерский клуб. «Родригао действительно переходит в «Зенит», — заявил Медведев. До этого сообщалось, что сумма сделки составит четыре миллиона евро. Центрбэк играл за южан с 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист принял участие в 26 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Газинский близок к переходу в ЦСКА

По данным «СЭ», Юрий Газинский с большой долей вероятности подпишет контракт с ЦСКА.

Соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Краснодара» прошел медосмотр для красно-синих.

В прошедшем сезоне Газинский провел 17 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. 19 мая он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.

Юрий Газинский. ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1»

Вендел не интересен «Наполи»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли опроверг слухи о переходе полузащитника «Зенита» в итальянский клуб. «Вендел интересен «Наполи»? Это неправда. Сейчас его переход в наш клуб невозможен», — сказал Джунтоли Sport24. Ранее сообщалось, что агент футболиста хочет найти бразильцу европейскую команду для продолжения карьеры. Контракт Вендела рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний игрок провел 25 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

Ракицкий возвращается в «Шахтер»

По информации журналиста Виктора Вацко, защитник Ярослав Ракицкий может подписать контракт с «Шахтером». Источник сообщает, что стороны близки к согласованию договора. Футболист — воспитанник донецкого клуба. До этого Ракицкий выступал за «Зенит». В марте этого года 32-летний украинец покинул питерскую команду.

Клинтон Нжи
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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