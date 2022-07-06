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«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родригао? У питерцев четыре победы в межсезонье

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ориентировочный состав «Зенита» на матч за Суперкубок России.
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Чемпионы России победами завершили все четыре контрольных матча межсезонья. В ближайшую субботу — встреча за Суперкубок России со «Спартаком».

Неизвестная схема и трудности с форвардами

У «Зенита» меняется состав: уже ушли Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Юри Алберто и Станислав Крицюк, а пришли Матео Кассьерра, Зелимхан Бакаев, Иван, Густаво Мантуан и Родригао. Вернулись из аренд Ярослав Михайлов и Кирилл Кравцов, а также выздоровел Деян Ловрен, полностью пропустивший весеннюю часть сезона.

Но костяк все равно остается прежним. И контрольные игры показывают, что основной состав на матч открытия сезона будет привычным. Правда, не совсем ясна схема. Штаб Сергея Семака во всех контрольных играх комбинировал: переключался между 3-4-2-1, 4-3-3 и 4-4-2. Причем последняя расстановка хоть и была долгое время основной при Семаке, но на «Спартак» маловероятна, так как у «Зенита» есть сложности с форвардами. Сейчас в распоряжении штаба только два нападающих (Сергеев и Кассьерра), но они совсем не сыграны друг с другом, а сам колумбиец вообще на данный момент провел всего пару тренировок.

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Да, Кассьерра забил «Црвене Звезде» всего через три минуты после дебюта за «Зенит», но он сам после матча сказал: «Чувствую себя уставшим. Мне еще нужно тренироваться». Кассьерра последние недели июня занимался индивидуально в Колумбии, и пока кажется рискованным сразу выпускать его на «Спартак». С другой стороны, Сергеев в межсезонье выглядел далеко не идеально: показательно, что Иван не забил ни одного гола, хотя всегда безальтернативно выходил в основе.

Сейчас даже Семак не знает, каким будет нападение на «Спартак». Сергеев не забивает, но сыгран с командой, а Кассьерра — наоборот. Можно бросить в основу обоих, но тогда придется сажать на скамейку кого-то из полузащиты. Помимо этого, у форвардов еще не налажено взаимодействие.

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Дуглас — капитан, Одоевский в воротах?

Другая дилемма Семака — на противоположном полюсе состава. Даниил Одоевский выходил в основе во всех четырех матчах межсезонья, а игру с ЦСКА провел целиком, причем на ноль. Михаил Кержаков пропустил летом два мяча, Одоевский — один. Но на мой прямой вопрос о первом номере «Зенита» Семак ответил уклончиво: «По Одоевскому мы сразу сказали — будем давать ему как можно больше времени. Но у нас и Кержаков есть, он тоже должен проходить подготовку. Качества вратарей мы знаем, в плане игрового времени проанализируем. У нас еще есть неделя, решим. Думаю, оба готовы сыграть».

Еще один актуальный вопрос — капитан. Деян Ловрен выздоровел и в матче с «Црвеной Звездой» надел повязку, когда заменил Дугласа Сантоса. Но именно бразилец с первых минут был капитаном во всех четырех матчах. На эту тему я тоже спрашивал Семака, но он только ответил эфемерное «соберемся и решим». И все-таки нужно подчеркнуть: роль Дугласа в команде очень высока, он безоговорочный игрок основы. А вот Ловрен в следующем сезоне может стать футболистом ротации. Тем более если придет один новый центральный защитник. Или два.

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Защитники

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев перед игрой с «Црвеной Звездой» решительно опроверг все слухи по поводу покупки защитника сербской команды Страхиньи Эраковича, но сделал важное уточнение: «Не исключено, что еще один футболист добавится в ближайшие дни. На какую позицию? Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная!»

Вчера Медведев подтвердил «СЭ», что в команду приходит из «Сочи» Родригао. Почему бы ему не дебютировать уже в субботу?

Правда, едва ли он появится в основе. Скорее всего, в основе сыграет пара Чистяков — Алип, если будет двойка центральных защитников. А если тройка, то Чистяков займет место страхующего, а правее выйдет Адамов, который много играл во время предсезонной подготовки. С флангами все прозрачно: Дуглас будет слева, а Сутормин, оформивший дубль в матче с ЦСКА, выйдет справа. Караваев все еще травмирован, а Круговой на данный момент банально слабее Дугласа.

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Мотивация Бакаева

Средняя линия обычно самая непредсказуемая, но в данном случае три фамилии точно известны: Барриос, Малком и Клаудиньо обязательно выйдут с первых минут. Вопрос только в их позициях.

Оба бразильца выходили в основе во всех четырех матчах, хотя их роли менялись. Вероятно, Клаудиньо, как и весной, будет играть в середине поля вместе с Барриосом, а Малком отправится на правый фланг.

А дальше возможны варианты, зависящие в том числе от схемы. Матчи с «Сочи», «Црвеной Звездой» и ЦСКА показали, что Бакаев с Малкомом могут сосуществовать на поле. Зелимхан в этом случае располагается левее, но ему это не мешает находить пространство: как подтверждение — гол в ворота «Сочи». Вообще, Семак, похоже, видит в Бакаеве «десятку» — на этой позиции Зелимхан отлично играл в «Спартаке» при Доменико Тедеско.

Другие варианты в полузащиту — Вендел, Кузяев и Мостовой. Но первые двое летом получали не очень много игрового времени, а у Андрея высокая конкуренция, хоть он и забил два мяча за последнюю неделю.

Ориентировочный состав «Зенита» на матч за Суперкубок России.
Ориентировочный состав «Зенита» на матч за Суперкубок России.
Зелимхан Бакаев
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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