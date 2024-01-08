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Сегодня, 08:00

Артур еще на шаг ближе к «Зениту», «Факелу» интересен форвард «Спартака», «Бавария» хочет защитника «ПСЖ»

Отдел футбола «СЭ»
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Футболист «Палмейраса» Артур
Нападающий «Палмейраса» Артур.
Фото Reuters
Ежедневный дайджест слухов.

Артур согласился переехать в Санкт-Петербург

Нападающий «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита», сообщают Фабрицио Романо и Globo Esporte. По данным источников, 8 января 25-летний вингер попрощается с партнерами по бразильской команде, а затем отправится в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

Издание утверждает, что «Зенит» заплатит за форварда 15 миллионов евро, а еще три миллиона могут быть выплачены «Палмейрасу» в качестве бонусов.

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Ду Кейрос может покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает Globo Esporte. По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Гремио», который хочет арендовать игрока. Бразильский клуб уже связался с представителем футболиста.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел за «Зенит» 16 матчей, в которых забил один гол.

Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» нацелился на сенегальца, которого хотел «Краснодар»

«Локомотив» намерен приобрести защитника «Маккаби» из Хайфы Абдулайе Сека, сообщает Metaratings. Как утверждает источник, столичный клуб предложил израильскому 2 миллиона евро за трансфер 31-летнего сенегальского футболиста.

По информации «СЭ», в трансфере Сека летом 2023 года был заинтересован «Краснодар». Главный тренер «быков» Владимир Ивич был впечатлен его игрой еще во время работы в Израиле. Однако российский клуб уведомили, что игрок не продается, после чего израильтяне продлили контракт с Секом до 2026 года.

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Мелешин может оказаться в Воронеже

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в общении с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе переговоров по аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина: «Мелешин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше», — сказал Котов «СЭ».

В сезоне-2023/24 19-летний форвард провел 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол. Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Павел Мелешин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хавбек «Милана» интересен российским клубам

Полузащитник «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в РПЛ, утверждает журналист Маттео Моретто.

По информации инсайдера, российские клубы недавно запрашивали информацию о возможном трансфере 30-летнего боснийца. Также в нем заинтересованы греческие команды и «Аль-Шабаб» из ОАЭ. Кроме того, переговоры о переходе футболиста продолжает вести «Фенербахче».

«СЭ» запросил информацию на эту тему у пресс-службы «Милана». В ней ответили: «Раде — наш игрок. Он интересен многим клубам. В данный момент мы ищем для него лучший вариант. Если такового не окажется, будем рады оставить его в «Милане».

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«Бавария» ведет переговоры об аренде защитника «ПСЖ»

«Бавария» начала переговоры с «Пари Сен-Жермен» о переходе французского защитника Норди Мукиеле. По сведениям L'Equipe, мюнхенский клуб намерен арендовать игрока с опцией выкупа в районе 25 миллионов евро. Мукиеле — не единственный футболист в списке потенциальных новичков «Баварии», но ее главный тренер Томас Тухель уже одобрил сделку. Руководство «ПСЖ» пока не решило, готово ли расставаться с защитником.

Футбол
Артур (Палмейрас)
Ду Кейрос
Павел Мелешин
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