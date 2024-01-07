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Сегодня, 06:27

Источник: российские клубы интересуются полузащитником «Милана» Круничем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в РПЛ, утверждает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, российские клубы недавно запрашивали информацию о возможном трансфере 30-летнего боснийца. Также в нем заинтересованы гречеческие команды и «Аль-Шабаб» из ОАЭ. Кроме того, переговоры о переходе футболиста продолжает вести «Фенербахче».

Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. За все сезоны в «Милане» на счету полузащитника 3 гола и 6 результативных передач в 139 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года.

Футбол
ФК Милан
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
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13
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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