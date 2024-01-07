Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:54

Globo Esporte: нападающий «Палмейраса» Артур согласился на переход в «Зенит»

Форвард «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артур.
Фото Global Look Press

Нападающий «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита», сообщает Globo Esporte.

По данным источника, в понедельник, 8 января, 25-летний бразилец посетит тренировку команды, чтобы попрощаться с одноклубниками, а затем отправится в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

Издание утверждает, что «Зенит» заплатит за форварда 15 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 18 миллионов евро с учетом бонусов за выступления футболиста.

4 января появлялась информация о том, что переход форварда в «Зенит» под угрозой, поскольку игрок опасается переезда в Россию.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ильзат Ахметов, Нино. Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Палмейрас)
11
23
Читайте также
Как играли в футбол в Средневековье. Свой аналог существовал и на Руси
Россияне Пономарев и Орлов из «Каролины» оценили победу над «Вашингтоном»
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Милане» ответили на вопрос об интересе клубов РПЛ к Круничу
«Балтика»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
«Оренбург»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
«Ахмат»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Трансферы РПЛ: «Локо» ищет защитника, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии
«Пари НН»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию через полгода после перехода

В «Милане» ответили на вопрос об интересе клубов РПЛ к Круничу

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости