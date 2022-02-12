«Спартак» возьмет Труханова, Кессье может перейти в «Барселону», «Милан» хочет купить Ботмана
«Спартак» подпишет Труханова
Защитник «Енисея» Данил Труханов в ближайшее время перейдет в «Спартак», сообщает пресс-служба красноярского клуба. Клубы уже достигли соглашения по сделке.
18-летний футболист отправился в Москву для прохождения медосмотра. После этого россиянин подпишет личный контракт с москвичами.
Труханов — воспитанник красноярцев. В этом сезоне он сыграл за «Енисей» пять матчей и не отметился результативными действиями.
«Барселона» ведет Кессье
Как сообщает Marca, полузащитник «Милана» Франк Кессье попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, стороны близки к заключению соглашения.
Контракт будет подписан летом — после того, как хавбек станет свободным агентом. Также за 25-летним футболистом следят несколько клубов из АПЛ.
В текущем сезоне провел в серии А 17 матчей и отдал пять голевых передач.
Ботман уйдет из «Лилля»
Как сообщает инсайдер Николо Скира, защитник «Лилля» Свен Ботман подпишет личный контракт с «Миланом». Срок соглашения рассчитан на пять лет. Зарплата футболиста составит 2,5 миллионов евро.
Итальянцы планируют оформить сделку летом. В нынешнем сезоне 22-летний голландец сыграл в лиге 1 16 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Панюков перешел в «Кызыл-Жар»
Нападающий «Урала» Андрей Панюков стал игроком «Кызыл-Жара». Срок аренды рассчитан до 3 декабря 2022 года.
До этого форвард выступал за «Зенит», «Динамо», «Химки» и «Балтику». Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в шести матчах РПЛ и забил один гол.