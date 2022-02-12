«Спартак» возьмет Труханова, Кессье может перейти в «Барселону», «Милан» хочет купить Ботмана

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Спартак» подпишет Труханова

Защитник «Енисея» Данил Труханов в ближайшее время перейдет в «Спартак», сообщает пресс-служба красноярского клуба. Клубы уже достигли соглашения по сделке.

18-летний футболист отправился в Москву для прохождения медосмотра. После этого россиянин подпишет личный контракт с москвичами.

Труханов — воспитанник красноярцев. В этом сезоне он сыграл за «Енисей» пять матчей и не отметился результативными действиями.

«Барселона» ведет Кессье

Как сообщает Marca, полузащитник «Милана» Франк Кессье попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, стороны близки к заключению соглашения.

Контракт будет подписан летом — после того, как хавбек станет свободным агентом. Также за 25-летним футболистом следят несколько клубов из АПЛ.

В текущем сезоне провел в серии А 17 матчей и отдал пять голевых передач.

Ботман уйдет из «Лилля»

Как сообщает инсайдер Николо Скира, защитник «Лилля» Свен Ботман подпишет личный контракт с «Миланом». Срок соглашения рассчитан на пять лет. Зарплата футболиста составит 2,5 миллионов евро.

Итальянцы планируют оформить сделку летом. В нынешнем сезоне 22-летний голландец сыграл в лиге 1 16 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Панюков перешел в «Кызыл-Жар»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков стал игроком «Кызыл-Жара». Срок аренды рассчитан до 3 декабря 2022 года.

До этого форвард выступал за «Зенит», «Динамо», «Химки» и «Балтику». Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в шести матчах РПЛ и забил один гол.