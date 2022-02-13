«МЮ» ведет Тилеманса, «Нижний Новгород» подписал форварда из Анголы, Коноплянка перешел в «Краковию»

Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестером» и может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Тилеманс может покинуть «Лестер»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс отказался продлевать контракт с клубом, который действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Манчестер Юнайтед».

До этого 24-летний бельгиец играл за «Андерлехт» и «Монако». В текущем сезоне хавбек провел в АПЛ 17 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

«Арсенал» взял вратаря из МЛС

Голкипер «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтт Тернер подписал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает пресс-служба американского клуба. Игрок присоединится к лондонцам в июне 2022 года. Сумма трансфера — семь миллионов евро плюс бонусы.

За национальную сборную США 27-летний футболист провел 16 матчей. В «Нью-Инглэнд Революшн» он играет с 2016 года.

Коноплянка — в «Краковии»

Полузащитник Евгений Коноплянка стал футболистом «Краковии». Хавбек перешел в клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на один сезон.

До этого 32-летний игрок выступал за «Севилью», «Шальке 04» и «Шахтер».

Transfermarkt оценивает украинца в 1,5 миллиона евро.

Милсон перешел в «Нижний Новгород»

Нападающий Милсон подписал долгосрочный контракт с «Нижним Новгородом». До этого форвард играл за «Маритиму».

В прошлом сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист принял участие в 21 матче, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает ангольца в 200 тысяч евро.