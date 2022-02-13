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Сегодня, 07:00

«МЮ» ведет Тилеманса, «Нижний Новгород» подписал форварда из Анголы, Коноплянка перешел в «Краковию»

Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестером» и может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Матвей Морозов
Корреспондент
Юри Тилеманс.
Фото Getty Images
Трансферные новости и слухи дня — в обзоре «СЭ».

Тилеманс может покинуть «Лестер»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс отказался продлевать контракт с клубом, который действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Манчестер Юнайтед».

До этого 24-летний бельгиец играл за «Андерлехт» и «Монако». В текущем сезоне хавбек провел в АПЛ 17 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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«Арсенал» взял вратаря из МЛС

Голкипер «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтт Тернер подписал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает пресс-служба американского клуба. Игрок присоединится к лондонцам в июне 2022 года. Сумма трансфера — семь миллионов евро плюс бонусы.

За национальную сборную США 27-летний футболист провел 16 матчей. В «Нью-Инглэнд Революшн» он играет с 2016 года.

Коноплянка — в «Краковии»

Полузащитник Евгений Коноплянка стал футболистом «Краковии». Хавбек перешел в клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на один сезон.

До этого 32-летний игрок выступал за «Севилью», «Шальке 04» и «Шахтер».

Transfermarkt оценивает украинца в 1,5 миллиона евро.

Милсон перешел в «Нижний Новгород»

Нападающий Милсон подписал долгосрочный контракт с «Нижним Новгородом». До этого форвард играл за «Маритиму».

В прошлом сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист принял участие в 21 матче, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает ангольца в 200 тысяч евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Евгений Коноплянка
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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