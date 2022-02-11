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Сегодня, 08:00

«Краснодар» ведет Бакаева, Тил может оказаться в «Аталанте», ЦСКА следит за Менди

«Краснодар» хочет подписать Бакаева, Тил может оказаться в «Аталанте»
Матвей Морозов
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Трансферные новости и слухи прошедшего дня

«Краснодар» следит за Бакаевым

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Краснодар». По данным источника, вероятность продления россиянином контракта с красно-белыми, который у него заканчивается в конце сезона, невелика. Отмечается, что «быки» интересовались футболистом еще в прошлом году.

Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в пять миллионов евро. В текущем сезоне Бакаев провел в РПЛ 16 матчей и отдал три голевые передачи.

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«Аталанта» ведет Тила

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, полузащитник московского «Спартака» Гус Тил попал в сферу интересов «Аталанты». В настоящее время хавбек находится в аренде в «Фейеноорде». Агент голландца уже встретился с представителями итальянцев. Также за 24-летним футболистом следит «Болонья».

В этом сезоне игрок принял участие в 21 матче Эредивизи, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

ЦСКА хочет взять Менди

По информации Transfermarkt, полузащитник «Лестера» Нампали Менди может оказаться в ЦСКА. Армейцы наблюдали за футболистом на Кубке Африки, на котором он выступал за сборную Сенегала. Хавбек не против уйти из «Лестера», так как не получает там достаточно игрового времени.

Контракт 29-летнего игрока действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Менди в пять миллионов евро.

Хаджикадунич может покинуть «Ростов»

По информации «РБ Спорт», защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перейдет в «Мальме». Стороны ведут переговоры об аренде футболиста. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

Контракт боснийца действует до июня 2023 года. В текущем сезоне 23-летний игрок сыграл в РПЛ 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Гус Тил
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Деннис Хаджикадунич
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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