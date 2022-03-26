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Сегодня, 13:30

«Рубин» должен был стать для Хвичи трамплином в Европу. И он окажется там уже летом

Хвича Кварацхелия перешел из «Рубина» в «Динамо» Батуми
Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хвича Кварацхелия (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Но — из батумского «Динамо».

Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми. Еще два месяца назад такой сюжет показался бы даже не голливудским, а юмористическим. Причем шутка бы действительно рассмешила. Забейте в любой поисковой агрегатор запрос: «Хвича переходит...». И обнаружите: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Наполи». Или в крайнем случае «Спартак». Но в новой реальности возможно все. И вчерашний анекдот становится логичным разрешением истории.

Хотя сам Кварацхелия в России выглядел по-разному: то удивлял финтами фанов «Локо», то со скандалом уезжал в Казань, не договорившись с железнодорожниками по контракту. Потом Хвича организовал пару феерических сезонов в «Рубине» и серьезно прокачался в стоимости, на пике достигнув отметки в 18 миллионов евро.

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Прошлым летом его переход в Европу казался делом решенным, но никто не согласился принимать серьезный даже по европейским меркам ценник, а зимой предпосылок для этого оказалось еще меньше — Хвичу в первом туре уничтожил даже Николай Рассказов. Собственно, после этого у Кварацхелии все пошло не так. В итоге — ни результативности, ни привычной эффектности. Главным в атаке «Рубина» стал Дрейер.

Хвича Кварацхелия (слева). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хвича Кварацхелия (слева).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя казалось, что именно Слуцкий — идеальный тренер для грузина. Потому что он уникально раскрывает индивидуальности. Хвича в целом играет интуитивно, и для него важнейшим условием является возможность принимать решения в каждом моменте самостоятельно, а еще чувствовать поддержку даже после неудачных действий. Все это в Казани было.

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И мое замечание про Рассказова — лишь шутка. На самом деле к лету 2021-го к уходу Хвичи подготовились примерно все: и «Рубин», который купил Хакшабановича и Дрейера, и Слуцкий, и сам игрок. Но не вышло. И именно это оказалось главной причиной спада. Сорванные планы разрушили кучу футбольных карьер. Да и не только футбольных.

Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хвича Кварацхелия.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Впрочем, у Кварацхелии — еще все впереди. У него мощный агент, еще более мощный талант и по-прежнему серьезный ценник (16 миллионов евро). Уже этим летом он, скорее всего, попадет в Европу. И это будет логичным завершением российского этапа карьеры, который даже слегка затянулся.

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Но вот что хочется сказать. Такие игроки, как Хвича, — лучшее, что есть в футболе. 16 июля 2020-го он в одиночку разобрал оборону «Ростова», и я лично знаю ребенка, который, увидев этот момент, заразился футболом. Кстати, если не видели — посмотрите. Подобные эпизоды и делают футбол магнитом, а игроков типажа Кварацхелии — главными медийными активами индустрии.

Но всему свое время.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
18
12
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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