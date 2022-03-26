«Рубин» должен был стать для Хвичи трамплином в Европу. И он окажется там уже летом

Но — из батумского «Динамо».

Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми. Еще два месяца назад такой сюжет показался бы даже не голливудским, а юмористическим. Причем шутка бы действительно рассмешила. Забейте в любой поисковой агрегатор запрос: «Хвича переходит...». И обнаружите: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Наполи». Или в крайнем случае «Спартак». Но в новой реальности возможно все. И вчерашний анекдот становится логичным разрешением истории.

Хотя сам Кварацхелия в России выглядел по-разному: то удивлял финтами фанов «Локо», то со скандалом уезжал в Казань, не договорившись с железнодорожниками по контракту. Потом Хвича организовал пару феерических сезонов в «Рубине» и серьезно прокачался в стоимости, на пике достигнув отметки в 18 миллионов евро.

Прошлым летом его переход в Европу казался делом решенным, но никто не согласился принимать серьезный даже по европейским меркам ценник, а зимой предпосылок для этого оказалось еще меньше — Хвичу в первом туре уничтожил даже Николай Рассказов. Собственно, после этого у Кварацхелии все пошло не так. В итоге — ни результативности, ни привычной эффектности. Главным в атаке «Рубина» стал Дрейер.

Хвича Кварацхелия (слева). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя казалось, что именно Слуцкий — идеальный тренер для грузина. Потому что он уникально раскрывает индивидуальности. Хвича в целом играет интуитивно, и для него важнейшим условием является возможность принимать решения в каждом моменте самостоятельно, а еще чувствовать поддержку даже после неудачных действий. Все это в Казани было.

И мое замечание про Рассказова — лишь шутка. На самом деле к лету 2021-го к уходу Хвичи подготовились примерно все: и «Рубин», который купил Хакшабановича и Дрейера, и Слуцкий, и сам игрок. Но не вышло. И именно это оказалось главной причиной спада. Сорванные планы разрушили кучу футбольных карьер. Да и не только футбольных.

Хвича Кварацхелия. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Впрочем, у Кварацхелии — еще все впереди. У него мощный агент, еще более мощный талант и по-прежнему серьезный ценник (16 миллионов евро). Уже этим летом он, скорее всего, попадет в Европу. И это будет логичным завершением российского этапа карьеры, который даже слегка затянулся.

Но вот что хочется сказать. Такие игроки, как Хвича, — лучшее, что есть в футболе. 16 июля 2020-го он в одиночку разобрал оборону «Ростова», и я лично знаю ребенка, который, увидев этот момент, заразился футболом. Кстати, если не видели — посмотрите. Подобные эпизоды и делают футбол магнитом, а игроков типажа Кварацхелии — главными медийными активами индустрии.

Но всему свое время.