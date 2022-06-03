Рюдигер перешел в «Реал», «Лион» подпишет Ляказетта, «Локо» ведет Фассона

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Рюдигер — в «Реале»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подписал контракт с «Реалом». Немец покинул лондонский клуб на правах свободного агента. Контракт рассчитан на четыре года. Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 35 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ Рюдигер провел 34 матча и забил три мяча.

Александр Ляказетт. Фото AFP

Ляказетт близок к возвращению в «Лион»

По данным L'Equipe, нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Лион». Как сообщает источник, французы уже согласовали с ним личный контракт. 31-летний игрок покинет свою нынешнюю команду в статусе свободного агента. За «Лион» Ляказетт уже выступал с 2010 по 2017 год. В текущем сезоне форвард принял участие в 30 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

Фассон станет игроком «Локомотива»

По данным «СЭ», «Локомотив» практически договорился о переходе защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона. Сумма трансфера может составить около 3 миллионов евро. Спортивный директор москвичей Томас Цорн лично ездил на переговоры по игроку. Форвард выступает за бразильский клуб с 2021 года. В этом году 21-летний футболист сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

Лукас Фассон. ФК «Атлетико Паранаэнсе»

«Динамо» ведет Кузьмичева

По информации «РБ Спорт», защитник «Урала» Иван Кузьмичев попал в сферу интересов «Динамо». Сумма сделки может составить около 2 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста действует до 2024 года. В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел в РПЛ 23 матча и отдал две голевые передачи.

«Байер» взял Гложека

Нападающий «Спарты» Адам Гложек стал игроком «Байера». Контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 19-летний форвард сыграл 47 матчей, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро. В составе сборной Чехии Гложек принял участие в 14 матчах и забил один гол.