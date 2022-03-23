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Инсайды

Сегодня, 09:00

Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»

Все иностранные футболисты «Рубина» могут покинуть клуб
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Рассказываем, каких игроков может лишиться Леонид Слуцкий.

В интервью «СЭ» спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что помимо Дрейера, Уремовича и Хакшабановича клуб покинут еще три иностранца. «А может, и все легионеры уедут», — добавил он.

«СЭ» рассказывает о том, что будет дальше с иностранцами «Рубина» и какая актуальная ситуация по их будущему в клубе.

Андерс Дрейер

Датчанин приостановил контракт с казанцами и вернулся в «Мидтьюлланн» — клуб, откуда он и переходил в «Рубин» в прошлом году. До лета Дрейер поиграет в Дании, а затем казанцы будут отталкиваться от последующих решений ФИФА.

Андерс Дрейер. Фото ФК «Рубин»
Андерс Дрейер.
ФК «Рубин»

«Рубин» должен «Мидтьюлланну» около 6 миллионов евро — транши были прописаны на несколько лет. Но в нынешних реалиях сомнительно, что казанский клуб будет платить за футболиста.

Сеяд Хакшабанович

По Хакшабановичу ситуация аналогичная: черногорец приостановил контракт и уехал в Швецию — в «Юргорден», поближе к семье.

Игрока «Норрчепинга» казанцы брали как потенциальную замену Хвиче Кварацхелии прошлым летом. Сделка оценивалась в 6-7 миллионов евро. Транши с графиком в несколько лет теперь тоже под вопросом — клуб вряд ли будет их осуществлять.

Филип Уремович

Экс-капитан «Рубина» и самый опытный легионер (в Казани с 2018 года) решил приостановить контракт и почти неделю находится без клуба. По данным «СЭ», игроком предметно интересовалась «Герта», которая была готова выплатить 3,5 миллиона евро. Но недавно команду возглавил Феликс Магат, и планы клуба по Уремовичу изменились.

Филип Уремович (справа). Фото ФК «Рубин»
Филип Уремович (справа).
ФК «Рубин»

По нашей информации, футболист вернулся в Хорватию к семье и близок к заключению контракта до лета с местной командой. Напомним, что до перехода в «Рубин» Уремович играл в загребском «Динамо».

Оливер Абильдгор

Абильдгор пропустил большую часть сборов и рестарт сезона из-за повреждения. Весной датчанин покинул Россию, попросив клуб отпустить его домой к семье, которая переживала за игрока.

Чтобы поддерживать форму и продолжать восстановление, он договорился с бывшим клубом «Ольборгом» о тренировках с командой. При этом пока он игрок «Рубина» — по данным «СЭ», Абильдгор не приостанавливал контракт с казанцами.

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Хван Ин Бом

Другой травмированный легионер казанцев ещё в середине февраля получил перелом пальца ноги в товарищеском матче с «Динамо» и после сборов уехал в Южную Корею.

Ин Бом попросил клуб о возможности продолжить восстановление на родине. По данным «СЭ», он находится на связи с Леонидом Слуцким и отмечал, что готов вернуться, когда сможет полноценно тренироваться. Вчера футболиста вызвали в сборную, чтобы оценить его состояние. Пока кореец не озвучивал клубу требование о приостановлении контракта.

Хвича Кварацхелия

Грузинский полузащитник после матча с ЦСКА (6:1) покинул Россию: его вызвали в сборную Грузии на ближайшие матчи команды. Стадион Кварацхелия покидал с тремя чемоданами — фото вызвало сомнения в том, что футболист вернется обратно.

Хвича Кварацхелия. Фото "СЭ"
Хвича Кварацхелия.
Фото «СЭ»

Карьерой игрока управляет его отец Бадри Кварацхелия, который еще летом говорил, что его сын не останется в России. На окружение игрока и самого Хвичу действительно оказывается давление: звучат претензии, что он не уехал из страны. Сценарий, что Кварацхелия не вернется после сборной, вполне реален. Бесплатно поиграть три месяца он может в любом клубе в Грузии, если не найдет варианта в Европе.

При этом пока Хвича не приостанавливал контракт с клубом. Но технически это можно сделать и дистанционно.

Силвие Бегич

По данным «СЭ», после матча с ЦСКА защитник улетел в Хорватию к семье. При этом контракт с «Рубином» футболист пока не приостановил.

Сильвие Бегич. Фото ФК «Рубин»
Сильвие Бегич.
ФК «Рубин»

В июне Бегич собирался получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером. Теперь у игрока другие планы: говорят, что возвращаться в клуб он пока не собирается, не говоря уже о получении российского паспорта.

Монтассар Тальби

Защитник сборной Туниса вызван в национальную команду на стыковой матч против Мали за выход на ЧМ-2022.

Монтассар Тальби. Фото ФК «Рубин»
Монтассар Тальби.
ФК «Рубин»

Но покидать «Рубин» не собирается, о чем говорил «СЭ»: «Пока я остаюсь в Казани. Здесь стабильная ситуация. Чемпионат продолжается. Поэтому об отъезде не думаю».

Хван Ин Бом
Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
Филип Уремович
Монтассар Тальби
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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