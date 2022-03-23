Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»
В интервью «СЭ» спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что помимо Дрейера, Уремовича и Хакшабановича клуб покинут еще три иностранца. «А может, и все легионеры уедут», — добавил он.
«СЭ» рассказывает о том, что будет дальше с иностранцами «Рубина» и какая актуальная ситуация по их будущему в клубе.
Андерс Дрейер
Датчанин приостановил контракт с казанцами и вернулся в «Мидтьюлланн» — клуб, откуда он и переходил в «Рубин» в прошлом году. До лета Дрейер поиграет в Дании, а затем казанцы будут отталкиваться от последующих решений ФИФА.
«Рубин» должен «Мидтьюлланну» около 6 миллионов евро — транши были прописаны на несколько лет. Но в нынешних реалиях сомнительно, что казанский клуб будет платить за футболиста.
Сеяд Хакшабанович
По Хакшабановичу ситуация аналогичная: черногорец приостановил контракт и уехал в Швецию — в «Юргорден», поближе к семье.
Игрока «Норрчепинга» казанцы брали как потенциальную замену Хвиче Кварацхелии прошлым летом. Сделка оценивалась в 6-7 миллионов евро. Транши с графиком в несколько лет теперь тоже под вопросом — клуб вряд ли будет их осуществлять.
Филип Уремович
Экс-капитан «Рубина» и самый опытный легионер (в Казани с 2018 года) решил приостановить контракт и почти неделю находится без клуба. По данным «СЭ», игроком предметно интересовалась «Герта», которая была готова выплатить 3,5 миллиона евро. Но недавно команду возглавил Феликс Магат, и планы клуба по Уремовичу изменились.
По нашей информации, футболист вернулся в Хорватию к семье и близок к заключению контракта до лета с местной командой. Напомним, что до перехода в «Рубин» Уремович играл в загребском «Динамо».
Оливер Абильдгор
Абильдгор пропустил большую часть сборов и рестарт сезона из-за повреждения. Весной датчанин покинул Россию, попросив клуб отпустить его домой к семье, которая переживала за игрока.
Чтобы поддерживать форму и продолжать восстановление, он договорился с бывшим клубом «Ольборгом» о тренировках с командой. При этом пока он игрок «Рубина» — по данным «СЭ», Абильдгор не приостанавливал контракт с казанцами.
Хван Ин Бом
Другой травмированный легионер казанцев ещё в середине февраля получил перелом пальца ноги в товарищеском матче с «Динамо» и после сборов уехал в Южную Корею.
Ин Бом попросил клуб о возможности продолжить восстановление на родине. По данным «СЭ», он находится на связи с Леонидом Слуцким и отмечал, что готов вернуться, когда сможет полноценно тренироваться. Вчера футболиста вызвали в сборную, чтобы оценить его состояние. Пока кореец не озвучивал клубу требование о приостановлении контракта.
Хвича Кварацхелия
Грузинский полузащитник после матча с ЦСКА (6:1) покинул Россию: его вызвали в сборную Грузии на ближайшие матчи команды. Стадион Кварацхелия покидал с тремя чемоданами — фото вызвало сомнения в том, что футболист вернется обратно.
Карьерой игрока управляет его отец Бадри Кварацхелия, который еще летом говорил, что его сын не останется в России. На окружение игрока и самого Хвичу действительно оказывается давление: звучат претензии, что он не уехал из страны. Сценарий, что Кварацхелия не вернется после сборной, вполне реален. Бесплатно поиграть три месяца он может в любом клубе в Грузии, если не найдет варианта в Европе.
При этом пока Хвича не приостанавливал контракт с клубом. Но технически это можно сделать и дистанционно.
Силвие Бегич
По данным «СЭ», после матча с ЦСКА защитник улетел в Хорватию к семье. При этом контракт с «Рубином» футболист пока не приостановил.
В июне Бегич собирался получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером. Теперь у игрока другие планы: говорят, что возвращаться в клуб он пока не собирается, не говоря уже о получении российского паспорта.
Монтассар Тальби
Защитник сборной Туниса вызван в национальную команду на стыковой матч против Мали за выход на ЧМ-2022.
Но покидать «Рубин» не собирается, о чем говорил «СЭ»: «Пока я остаюсь в Казани. Здесь стабильная ситуация. Чемпионат продолжается. Поэтому об отъезде не думаю».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7