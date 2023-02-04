Рекордный трансфер АПЛ окутан скандалами. Боссы клубов чуть не подрались, а «Челси» рискует не вписаться в ФФП

Страсти вокруг ухода Энцо Фернандеса из «Бенфики».

Когда Энцо Фернандес выиграл чемпионат мира в составе Аргентины и забрал приз лучшему молодому игроку турнира, стало очевидно, что надолго в «Бенфике» он не задержится. 22-летний полузащитник стал одним из главных героев ЧМ-2022 и доказал, что способен применять спектр своих навыков на самом высоком уровне.

Трансфер в топ-клуб казался делом времени — тем более что в «Бенфике» Энцо тоже сверкал (хотя перебрался в Лиссабон лишь летом 2022-го). В итоге португальцы выжали максимум из продажи: переход аргентинца в «Челси» стал самой дорогой покупкой в истории АПЛ, но сделка сопровождалась громкими скандалами.

Конфликт «Челси» с «Бенфикой»: Руй Кошта чуть не подрался с Тоддом Боэли

Выступление Фернандеса в Катаре, судя по всему, произвело на скаутов топ-клубов ошеломительное впечатление. Сразу после финала появились первые слухи, что «Бенфика» ведет переговоры о продаже Энцо за 127 миллионов евро — это бешеные деньги даже по нынешним временам. Среди главных претендентов назывались «Челси», «МЮ» и «Ньюкасл».

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

Дальше случилась череда необъяснимых событий. Сначала издание DAZN опубликовало слова президента «Бенфики» Руя Кошты о том, что клуб готов расстаться с Энцо и за 120 миллионов евро. «Бенфика» в ответ выпустила официальное заявление, что Кошта таких слов не говорил. Затем странный финт исполнил сам Фернандес: когда в медиа просочилась информация о согласовании личного контракта с «Челси», он улетел в Аргентину на частном самолете, чтобы отпраздновать Новый год. А по возвращении остался вне заявки на матч чемпионата — в качестве штрафных санкций.

«То, что делает «Челси», неуважительно, и я не могу принять их политику, — возмущался тренер «Бенфики» Роджер Шмидт. — Они сводят игрока с ума, делают вид, что могут заплатить отступные, и открыто ведут переговоры».

Роджер Шмидт. Фото AFP

Спустя еще пару дней казалось, что сделка сорвана — «Челси» якобы отказался платить 120 миллионов. А Энцо, отличившись в матче Кубка Португалии с «Вазимой», во время празднования указал сначала на эмблему клуба, а после — пальцем вниз, что можно было трактовать как жест «Я остаюсь здесь». Это подтвердил и Роджер Шмидт — на послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что Фернандес продолжит играть за «Бенфику». И добавил, что никогда не сомневался в человеческих качествах аргентинца.

Но под занавес трансферного окна сделка все же состоялась — прямо перед дедлайном «Челси» перевел 121 миллион евро, провернув рекордный трансфер в истории АПЛ.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры в последний день окна длились около 20 часов и чуть не сорвались в последний момент. Выяснилось, что Фернандес форсировал переход с начала января, намеренно пропуская тренировки. А португальский клуб всеми силами пытался сохранить футболиста. «Переговоры напоминали битву, это было безумие, — говорил Романо. — Руй Кошта до последнего упирался, но после уговоров со стороны самого Энцо все же сдался. «Челси» тоже додавил, предложив «Бенфике» устроившую клуб схему выплат. В итоге боссы лондонского клуба были настолько поглощены переговорами, что сорвали трансфер Зиеша в «ПСЖ», трижды отправив в Париж неправильно оформленные документы».

Рую Коште осталось лишь развести руками: «Я сделал все, что мог. Мне грустно, но я не собираюсь плакать из-за игрока, который мечтал уйти. В последний день трансферного окна мы договорились отпустить Энцо в «Челси» летом, но он не хотел оставаться. С того момента, как Энцо понял, что «Челси» заплатит нужную сумму, он был непреклонен. Хотя мы создали такую ситуацию, в которой он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять ни евро. В обед 31 января я положил на стол предложение выкупить его сейчас и оставить до лета — с учетом соответствующего снижения суммы. Но футболист категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило. В тот момент я сказал: «Он больше не может играть за «Бенфику», ни за что!» Я не плачу игрокам, которые не хотят носить нашу футболку. Больше я не хотел видеть его в клубе, потому что мы строим команду из тех, кто предан клубу».

Руй Кошта. Фото Global Look Press

Португальское издание Record утверждало: переговоры были настолько горячими, что боссы «Челси» и «Бенфики» в один момент чуть не подрались. По информации источников издания, 3 января Кошта прилетел в Лондон и во время обсуждения деталей трансфера был близок к тому, чтобы вступить в «физическую конфронтацию» с владельцем «Челси» Тоддом Боэли.

Все случилось, когда лондонский клуб якобы снизил предложение со 120 миллионов евро (эта сумма прописана в контракте Энцо в качестве отступных) до 90 миллионов. Это вывело из себя Кошту, который в бешенстве покинул конференц-зал.

Сам Фернандес тоже давил на «Бенфику», угрожая обвинить в срыве трансфера руководство, если его переход в «Челси» сорвется. В лондонском клубе все это логично опровергли, но многочисленные слухи и цитата Кошты намекают, что переговоры продвигались максимально проблематично.

В Англии не понимают, как «Челси» тратит такие деньги, — Клопп и Гвардиола в шоке

В АПЛ трансфер Фернандеса восприняли неоднозначно — не только из-за конфликта клубов, но и из-за суммы, которую заплатил «Челси». Энцо стал восьмым новичком синих в это трансферное окно и 16-м при Тодде Боэли. Американский бизнесмен просто порвал футбольный рынок, потратив за два окна порядка 680 миллионов евро с учетом предполагаемых бонусов.

Только этой зимой «Челси» потратил на трансферы более 360 миллионов — это больше, чем все клубы ла лиги, лиги 1, бундеслиги и серии А, вместе взятые. Многие эксперты, в том числе бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс, открыто насмехаются над Боэли — по их мнению, мало разбирающегося в футболе американца просто разводят на деньги, продавая ему игроков в два раза выше их реальной стоимости.

«Удивительно, это ведь не клуб-государство, — комментировал закупку «Челси» Пеп Гвардиола. — Мы выиграли 11 трофеев за последние пять лет, хотя тратили на уровне пятых-шестых клубов лиги. Нынешний трансферный рынок — просто вау!»

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

«Я отказываюсь говорить на эту тему без своего адвоката, — добавил Юрген Клопп. — Не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает».

Издание The Athletic посвятило трансферам «Челси» огромный материал. По информации источника, между сотрудниками клубов АПЛ во время обсуждения активности «Челси» на рынке часто использовалось слово «разрушители». Все из-за того, что лондонский клуб якобы намеренно хотел взорвать трансферный рынок сейчас, чтобы летом у конкурентов не было возможности усилить состав (в первую очередь полузащитниками) за более адекватные суммы. И на фоне предстоящих торгов за таланта дортмундской «Боруссии» Джуда Биллингема многие клубы всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Все немного не в себе с тех пор, как пришел Боэли, — анонимно сказал исполнительный директор одного из клубов АПЛ. — Похоже, в «Челси» больше нет структуры, которая была при Грановской и Баке. Было очевидное распределение ролей, а сейчас все в руках владельца».

Как пишет The Times, ФИФА особо пристально следит за тратами «Челси» в разрезе финансового фейр-плей. Сообщается, что в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам этого сезона клуб рискует не вписаться в ФФП. Правда, по мнению финансового аналитика Кирана Магуайра, риски для «Челси» невелики — в случае непопадания в ЛЧ клуб может продать воспитанников Коннора Галлахера и Каллума Хадсона-Одои, и доходы от их продажи пойдут в казну клуба как чистая прибыль.

Этот вариант с каждым туром кажется все более вероятным, так как спортивные результаты «Челси» в этом сезоне удручают. Новый тренер Грэм Поттер даже при вложениях на сотни миллионов евро пока не может сбалансировать игру команды и давать стабильные результаты. В последних 10 матчах АПЛ у «Челси» всего две победы, три ничьих и пять поражений.

Грэм Поттер. Фото Reuters

Очевидно, Боэли хочет исправить ситуацию в кратчайшие сроки простейшим путем — забросав проблемы пачками с купюрами. Но пока его методы управления вызывают большие вопросы.