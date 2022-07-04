Два игрока ЦСКА приостановили контракты, Тил уходит из «Спартака», «Зенит» ведет защитника из Сербии
«Зенит» ведет защитника «Црвены Звезды»
По информации Mozzart Sports, защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может перейти в «Зенит». Как сообщает источник, сумма сделки составит 10-12 миллионов евро. Переговоры должны завершиться в конце недели. До этого на серба претендовал «Марсель». Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в пять миллионов евро. При этом российский клуб, а также агентство сербского футболиста не подтверждают информацию о трансфере.
Сигурдссон и Эджуке приостановили контракты с ЦСКА
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, нападающий армейцев Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с клубом. Футболисты воспользовались правилом ФИФА, которое позволяет приостановить соглашения до июня 2023 года.
«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», — сообщается на официальном сайте красно-синих.
Контракты футболистов рассчитаны до 2024 года. Прошедший сезон РПЛ Сигурдссон провел в аренде в «Венеции».
«Спартак» расстается с Тилом
По информации AD, полузащитник «Спартака» Гус Тил в ближайшее время станет игроком ПСВ. Сумма сделки составит 4 миллиона евро с учетом бонусов. Футболист уже прошел медосмотр для голландского клуба. Контракт будет рассчитан на четыре года. Прошедший сезон 24-летний футболист провел в аренде в «Фейеноорде».
Миранчук не интересен «Торино»
Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти сообщил, что «быки» не следят за полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. «Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси — это неправда», — передает слова Ваньяти «Чемпионат». Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил об интересе туринцев к 26-летнему россиянину. Хавбек выступает за «Аталанту» с 2020 года.
«Ростов» может выкупить Комличенко
По информации Metaratings, нападающий «Динамо» Николай Комличенко может стать игроком «Ростова». Москвичи хотят получить за форварда 2 миллиона евро. Однако южане пока согласны только на аренду. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний игрок принял участие в 28 матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.