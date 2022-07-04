Два игрока ЦСКА приостановили контракты, Тил уходит из «Спартака», «Зенит» ведет защитника из Сербии

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» ведет защитника «Црвены Звезды»

По информации Mozzart Sports, защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может перейти в «Зенит». Как сообщает источник, сумма сделки составит 10-12 миллионов евро. Переговоры должны завершиться в конце недели. До этого на серба претендовал «Марсель». Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в пять миллионов евро. При этом российский клуб, а также агентство сербского футболиста не подтверждают информацию о трансфере.

Сигурдссон и Эджуке приостановили контракты с ЦСКА

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, нападающий армейцев Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с клубом. Футболисты воспользовались правилом ФИФА, которое позволяет приостановить соглашения до июня 2023 года.

«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», — сообщается на официальном сайте красно-синих.

Контракты футболистов рассчитаны до 2024 года. Прошедший сезон РПЛ Сигурдссон провел в аренде в «Венеции».

Арнор Сигурдссон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» расстается с Тилом

По информации AD, полузащитник «Спартака» Гус Тил в ближайшее время станет игроком ПСВ. Сумма сделки составит 4 миллиона евро с учетом бонусов. Футболист уже прошел медосмотр для голландского клуба. Контракт будет рассчитан на четыре года. Прошедший сезон 24-летний футболист провел в аренде в «Фейеноорде».

Гус Тил. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Миранчук не интересен «Торино»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти сообщил, что «быки» не следят за полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. «Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси — это неправда», — передает слова Ваньяти «Чемпионат». Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил об интересе туринцев к 26-летнему россиянину. Хавбек выступает за «Аталанту» с 2020 года.

«Ростов» может выкупить Комличенко

По информации Metaratings, нападающий «Динамо» Николай Комличенко может стать игроком «Ростова». Москвичи хотят получить за форварда 2 миллиона евро. Однако южане пока согласны только на аренду. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний игрок принял участие в 28 матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.