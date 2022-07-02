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Сегодня, 08:30

ЦСКА теряет Сигурдссона, Дзагоев востребован в Турции, «Зенит» нашел защитника в Сербии

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арнор Сигурдссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Страхин Эракович (справа) может перейти в «Зенит».
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА

По информации «Чемпионата», полузащитник Арнор Сигурдссон приостановил действие соглашения с ЦСКА до конца сезона. До этого сообщалось, что хавбек хочет вернуться в «Норрчепинг», за который он играл до перехода в армейский клуб. Прошедший сезон футболист провел в аренде в «Венеции». Transfermarkt оценивает исландца в 2,3 миллиона евро. Договор 23-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что разрешением ФИФА о приостановке контракта собирается воспользоваться Эджуке. Известно, что Чидера договаривается о переходе в «Герту».

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Кутепов — в «Торпедо»

Как ранее сообщал «СЭ», экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов стал игроком «Торпедо». В четверг это официально подтвердил московский клуб. Соглашение футболиста с «Торпедо» рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один. Центрбэк выступал за красно-белых с 2012 года. В прошедшем сезоне РПЛ защитник сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

За Дзагоевым следят в Турции

По информации Eurostavka, экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева предложили «Касымпаше», «Истанбулу» и «Антальяспору». В настоящий момент хавбек ищет новый клуб в статусе свободного агента. Отмечается, что россиянин рассматривает варианты с переходом в иностранные клубы. Ранее 32-летним футболистом интересовался «Карагюмрюк». Однако после назначения Андреа Пирло переговоры были приостановлены. 20 мая ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

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«Зенит» ведет Эраковича

По информации «РБ Спорт», защитник «Црвены Звезды» Страхин Эракович может перейти в «Зенит». Как сообщает источник, в ближайшее время стороны могут достичь предварительных договоренностей по футболисту. Отмечается, что серб готов продолжить карьеру в России. Контракт 21-летнего защитника с клубом рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

«Интер» взял Онану

Вратарь Андре Онана перешел в «Интер». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, голкипер «Аякса» перешел в миланский клуб бесплатно, подписав пятилетнее соглашение. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне Эредивизи 26-летний футболист сыграл шесть матчей и пропустил десять мячей.

Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
Илья Кутепов
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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