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Зинченко может вернуться в РПЛ

22:23
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко зимой может перейти в один из клубов Тинькофф РПЛ, сообщает 90min.

По данным источника, «горожане» готовы продать 24-летнего украинца уже сейчас, тем более, к хавбеку есть предметный интерес. Среди потенциальных покупателей значатся «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм», а также клубы России, Италии, Испании и Германии. Какой конкретно российский клуб интересуется украинцем — неизвестно.

Ранее Зинченко играл в «Уфе», откуда и перебрался в АПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зинченко провел 1 матч.

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