Защитник сборной Казахстана Быстров стал игроком «Ахмата»
14:48
Защитник Марат Быстров перешел в «Ахмат» из «Ордабасы», сообщает пресс-служба грозненцев. Контракт с 28-летним казахстанским футболистом рассчитан на два года.
Ранее Быстров выступал за «Астану», «Тобол» и «Тамбов». В 2019 году дебютировал за сборную Казахстана.
Защитник будет играть за «Ахмат» под 96-м номером.
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