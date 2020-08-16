Защитник сборной Казахстана Быстров стал игроком «Ахмата»

Защитник Марат Быстров перешел в «Ахмат» из «Ордабасы», сообщает пресс-служба грозненцев. Контракт с 28-летним казахстанским футболистом рассчитан на два года.

Ранее Быстров выступал за «Астану», «Тобол» и «Тамбов». В 2019 году дебютировал за сборную Казахстана.

Защитник будет играть за «Ахмат» под 96-м номером.