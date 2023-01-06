Черчесов прокомментировал интерес к Лайдуни в России и Европе

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился с «СЭ» своим мнением по поводу возможного трансфера 26-летнего полузащитника его команды и сборной Туниса Аиссы Лайдуни. Как мы сообщали ранее, к хавбеку есть интерес у «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1, итальянской серии А и РПЛ.

— Лайдуни работает на сборе вместе со всеми, в четверг провел две тренировки. У него боевой настрой, он не отвлекается на слухи, — сказал Черчесов. — Мы с ним на днях беседовали. Содержание разговора пусть останется между нами, но могу сказать, что у нас с ним есть взаимопонимание по всем вопросам.

— Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы, — продолжил Черчесов. — Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной Туниса, и признания футболистом года на родине спрос вырос. От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лайдуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии. Конкретики по клубам у меня нет, но это и не мое дело — подобными вопросами занимается спортивный директор.

— Российское направление? Ко мне лично никто в эти дни по поводу Лайдуни не обращался, но опять же для этого есть спортивный отдел «Ференцвароша» и его руководитель. При этом знаю, что в РПЛ следят за игроками нашей команды и неплохо их изучили. Так что не удивлюсь, если Лайдуни в России действительно интересуются. Это качественный исполнитель, достойно смотрелся бы в РПЛ, — заметил Черчесов.

— Мне как тренеру не хотелось бы расставаться с таким футболистом. Однако в свое время мне самому доводилось менять клубы, так что прекрасно осознаю, что чувствуют ребята, которым поступают интересные предложения. Но пока, насколько я понимаю, не было такого варианта, который устроил бы наш клуб. Аисса — один из ключевых людей в «Ференцвароше», мы рассчитываем на него. Ну а дальше жизнь сама все расставит по своим местам, — заключил Черчесов.

В этом сезоне Лайдуни сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.