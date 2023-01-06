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Сегодня, 02:32

«Ювентус» хочет выкупить Милика у «Марселя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» планирует выкупить у «Марселя» права на нападающего Аркадиуша Милика. По информации La Stampa, сумма трансфера составит 7 миллионов евро, а также 2 миллиона евро могут быть выпдачены в качестве бонусов.

Милик прошлым летом перешел в «Ювентус» из «Марселя» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Нападающий провел за туринцев 18 матчей, в которых забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стимость игрока в 10 миллионов евро.

Аркадиуш Милик
ФК Марсель
ФК Ювентус
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