«Ювентус» хочет выкупить Милика у «Марселя»

«Ювентус» планирует выкупить у «Марселя» права на нападающего Аркадиуша Милика. По информации La Stampa, сумма трансфера составит 7 миллионов евро, а также 2 миллиона евро могут быть выпдачены в качестве бонусов.

Милик прошлым летом перешел в «Ювентус» из «Марселя» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Нападающий провел за туринцев 18 матчей, в которых забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стимость игрока в 10 миллионов евро.