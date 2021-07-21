«Ювентус» интересуется вратарем киевского «Динамо»
01:48
Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает программа «ТаТоТаке» со ссылкой на агентов, близких к туринскому клубу.
По данным источника, «Юве» готов рассмотреть возможность с подписанием вратаря. При этом клуб не готов платить за него более трех миллионов евро.
19-летний украинец в прошлом сезоне провел четыре матча за «Динамо» во всех турнирах, один из которых — против «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:2).
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