Бэйл отказался отправиться в MLS и решил остаться в «Реале»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл решил остаться в команде на следующий сезон, сообщает 20 июля AS. Он не захотел отправляться в MLS. У валлийца были и другие предложения из-за границы, но он ответил отказом.

Источник указывает, что футболист не против поиграть в Америке в будущем, но он не готов сделать это прямо сейчас. Вариант с MLS он оставил на будущее, когда его контракт с королевским клубом истечет. Это произойдет летом 2022 года.

32-летний футболист в прошедшем сезоне выступал за «Тоттенхэм» в аренде. В 34 матчах он забил 16 мячей при трех голевых передачах.