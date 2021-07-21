«Бавария» хочет арендовать Роберто у «Барселоны»
02:13
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Sport.es, «Бавария» хочет арендовать 29-летнего испанца с возможностью покупки.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с продлением контракта с Роберто до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.
В прошлом сезоне Роберто из-за травм сыграл всего в 20 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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