«Бавария» хочет арендовать Роберто у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Sport.es, «Бавария» хочет арендовать 29-летнего испанца с возможностью покупки.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с продлением контракта с Роберто до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

В прошлом сезоне Роберто из-за травм сыграл всего в 20 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.