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«Бавария» хочет арендовать Роберто у «Барселоны»

02:13

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Sport.es, «Бавария» хочет арендовать 29-летнего испанца с возможностью покупки.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с продлением контракта с Роберто до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

В прошлом сезоне Роберто из-за травм сыграл всего в 20 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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