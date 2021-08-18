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«Вулверхэмптон» ведет переговоры с Гедешем, который отказал «Зениту»

00:53
Гонсалу Гедеш. Фото Instagram
Гонсалу Гедеш. Фото Instagram
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Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш продолжит карьеру в Англии. Как сообщает Goal, «Вулверхэмптон» договорился о контракте с 24-летним португальцем. Теперь клубам необходимо согласовать сумму трансфера.

По информации источника, английский клуб заплатит 25-30 миллионов евро за игрока сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел заполучить Гедеша, но игрок отказался выступать в РПЛ.

В прошлом сезоне футболист провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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