«Вулверхэмптон» ведет переговоры с Гедешем, который отказал «Зениту»

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш продолжит карьеру в Англии. Как сообщает Goal, «Вулверхэмптон» договорился о контракте с 24-летним португальцем. Теперь клубам необходимо согласовать сумму трансфера.

По информации источника, английский клуб заплатит 25-30 миллионов евро за игрока сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел заполучить Гедеша, но игрок отказался выступать в РПЛ.

В прошлом сезоне футболист провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.