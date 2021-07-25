Хавбек «Валенсии» Гедеш отказался переходить в «Зенит»
25 июля 2021, 23:19
Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, несмотря на предложение «Зенита», не хочет переезжать в Россию, информирует Grada3.
Ранее появилась информация, что питерцы предложили 24-летнему португальцу трехлетний контракт с годовой зарплатой 2,2 миллиона евро. Кроме того, игроком интересовались «Фиорентина», «Севилья» и «Вильярреал».
Как отмечается, даже если «Зенит» улучшит условия, Гедеш не захочет выступать в РПЛ.
В прошедшем сезоне футболист провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.
За Валенсию он выступает с 2018 года, когда перешел из «ПСЖ» за 40 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.grada3.com/2021/07/25/el-zenit-viene-a-por-guedes/
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