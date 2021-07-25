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Хавбек «Валенсии» Гедеш отказался переходить в «Зенит»

25 июля 2021, 23:19
Гонсалу Гедеш. Фото Instagram
Гонсалу Гедеш. Фото Instagram
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Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, несмотря на предложение «Зенита», не хочет переезжать в Россию, информирует Grada3.

Ранее появилась информация, что питерцы предложили 24-летнему португальцу трехлетний контракт с годовой зарплатой 2,2 миллиона евро. Кроме того, игроком интересовались «Фиорентина», «Севилья» и «Вильярреал».

Как отмечается, даже если «Зенит» улучшит условия, Гедеш не захочет выступать в РПЛ.

В прошедшем сезоне футболист провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.

За Валенсию он выступает с 2018 года, когда перешел из «ПСЖ» за 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.grada3.com/2021/07/25/el-zenit-viene-a-por-guedes/

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Владимир Иванов все материалы автора

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