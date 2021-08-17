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Козьелло расторг контракт с «Кельном» и перейдет в «Остенде»

22:44
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«Кельн» объявил о расторжении контракта с полузащитником Венсаном Козьелло.

Как говорится в заявлении клуба, француз продолжит карьеру в чемпионате Бельгии и будет выступать за «Остенде».

25-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за португальский «Насьонал». В его активе 16 матчей и одни результативный пас.

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Евгений Петров все материалы автора

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