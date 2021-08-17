Козьелло расторг контракт с «Кельном» и перейдет в «Остенде»

«Кельн» объявил о расторжении контракта с полузащитником Венсаном Козьелло.

Как говорится в заявлении клуба, француз продолжит карьеру в чемпионате Бельгии и будет выступать за «Остенде».

25-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за португальский «Насьонал». В его активе 16 матчей и одни результативный пас.