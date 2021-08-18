«Ахмат» отправил Михалака в аренду в Турцию

Полузащитник Конрад Михалак перешел из «Ахмата» в «Коньяспор». Турецкий клуб арендовал 23-летнего поляка до конца сезона-2021/22.

Также «Коньяспор» имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока.

В прошлом сезоне польский футболист на правах аренды играл за другой турецкий клуб — «Ризеспор». На его счету 2 гола и 6 голевых передач в 31 матче чемпионата Турции сезона-2020/21.