«Ахмат» отправил Михалака в аренду в Турцию
01:34
Полузащитник Конрад Михалак перешел из «Ахмата» в «Коньяспор». Турецкий клуб арендовал 23-летнего поляка до конца сезона-2021/22.
Также «Коньяспор» имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока.
В прошлом сезоне польский футболист на правах аренды играл за другой турецкий клуб — «Ризеспор». На его счету 2 гола и 6 голевых передач в 31 матче чемпионата Турции сезона-2020/21.
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