В «Оренбурге» отреагировали на возможный переход Флорентина в «Интер Майами» к Месси

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на интерес «Интер Майами» к полузащитнику Габриэлю Флорентину. Ранее об этом сообщил журналист Уриэль Лугт.

За команду МЛС выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

«Пока к нам никто не обращался по трансферу Флорентина. Готовы ли рассмотреть предложения? Будут предложения — будем думать. Но пока ничего не было, мы не обсуждали», — приводит Metaratings.ru слова Андреева.

Контракт Флорентина с клубом действителен до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего аргентинца 17 матчей во всех турнирах и два забитых гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.