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Сегодня, 00:13

Экс-защитник «Ювентуса» Бонуччи может перейти в «Рому»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Униона» Берлин Леонардо Бонуччи может вернуться в итальянскую серию А, сообщает Get Italian Football News.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

36-летний итальянец выступает за «Унион» с сентября этого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее Бонуччи играл в серии А за «Ювентус», «Милан» и «Интер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Рома
ФК Унион Берлин
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