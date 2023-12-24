Экс-защитник «Ювентуса» Бонуччи может перейти в «Рому»

Защитник «Униона» Берлин Леонардо Бонуччи может вернуться в итальянскую серию А, сообщает Get Italian Football News.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

36-летний итальянец выступает за «Унион» с сентября этого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее Бонуччи играл в серии А за «Ювентус», «Милан» и «Интер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.