Экс-защитник «Ювентуса» Бонуччи может перейти в «Рому»
Защитник «Униона» Берлин Леонардо Бонуччи может вернуться в итальянскую серию А, сообщает Get Italian Football News.
По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
36-летний итальянец выступает за «Унион» с сентября этого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.
Ранее Бонуччи играл в серии А за «Ювентус», «Милан» и «Интер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
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