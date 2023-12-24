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Сегодня, 17:55

Владимир Кузьмичев: «Интерес от «Реала» к Ренану — это какой-то вброс»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о возможном переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана в «Реал».

По информации AS, испанский клуб рассматривает вариант аренды футболиста с последующим правом выкупа из-за ряда травм у игроков обороны.

«Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева. — Чемпионат Испании — совершенно другой уровень. В «Зените» Ренан не стал твердым игроком старта, проиграл конкуренцию. Это какой-то вброс, чтобы поднять ажиотаж вокруг футболиста и постараться его продать. У Роберта точно есть желание уйти, потому что он не играет. У «Зенита» есть желание его продать, потому что деньги были потрачены, а Ренан ничего не показывает».

Роберт Ренан перешел в «Зенит» в феврале 2023 года. В составе петербуржцев 20-летний бразилец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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